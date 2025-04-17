«Люблю любить тебя»: Соловьев накануне свадьбы признался Авериной в своих чувствах

Дмитрий Соловьёв (Фото: Telegram @Dmitry_Solovyev)
Фигурист Дмитрий Соловьев накануне свадьбы с Диной Авериной трогательно признался в любви своей невесте.
В начале текущего года появилась информация о том, что 35-летний Соловьёв встречается со своей партнершей по шоу «Ледниковый период» Диной Авериной. Уже в феврале пара объявила о помолвке. Влюблённые подали заявление на регистрацию брака.
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«Мне нравится каждый день по многу раз говорить, какая ты необыкновенная. С тобой я самый счастливый каждую секунду, каждый вздох. Как ты когда-то сказала, глаза не врут. И это правда. В твоих глазах я вижу жизнь. Жизнь, наполненную радостью, бесконечной добротой, чистой и искренней любовью. Люблю любить тебя и все, что нас с тобой окружает и связывает в этой жизни», — написал Соловьев в соцсети.Он отметил, что Аверина является его настоящим счастьем.
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Элина Позднякова