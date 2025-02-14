Максим Виторган оставил молодую любовницу ради сына от Ксении Собчак – вспомнил про долг

Максим Виторган с сыном Платоном (фото: Instagram* @mvitorgan)
Актёр Максим Виторган – многодетный отец. Его старшие дети уже взрослые и не требуют слишком много внимания, чего не скажешь о младшем сыне Платоне от Ксении Собчак, которому в прошлом году исполнилось всего восемь лет.
Виторган старается поддерживать близкие отношения с сыном: забирает его к себе, поздравляет с праздниками и проводит с ним много времени. Сегодня Виторган опубликовал свежий снимок с Платоном и рассказал, как иногда отводит его в школу.
Судя по всему, Виторган решил окончательно воссоединиться с сыном после долгой разлуки. Напомним, что ещё недавно актёр прекрасно проводил время в Европе со своей новой возлюбленной, которая вдвое младше него. Пара отдыхала в Риме и публиковала романтичные фото из путешествия.
Избранницей Виторгана стала 28-летняя выпускница МГИМО Анна Короткова. Актёр не раскрыл никаких подробностей их отношений, но известно, что Новый год они праздновали вместе. Тогда Максим поблагодарил судьбу за такой подарок.
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«Когда по дороге в школу узнаёшь новые слова: «лифтолук», – написал актёр под фото с сыном в зеркале лифта.
Судя по всему, Виторган решил окончательно воссоединиться с сыном после долгой разлуки. Напомним, что ещё недавно актёр прекрасно проводил время в Европе со своей новой возлюбленной, которая вдвое младше него. Пара отдыхала в Риме и публиковала романтичные фото из путешествия.
Избранницей Виторгана стала 28-летняя выпускница МГИМО Анна Короткова. Актёр не раскрыл никаких подробностей их отношений, но известно, что Новый год они праздновали вместе. Тогда Максим поблагодарил судьбу за такой подарок.
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Анастасия Чинкова