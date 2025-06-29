«Что я скажу дочери? Она очень хотела дом»: Джебисашвили расплакалась, проиграв в финале шоу «Сокровища императора»

29 июня 2025, 19:29

Джебисашвили расплакалась, проиграв в финале шоу «Сокровища императора»

Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов (фото: Instagram* @linadje108)

Лина Джебисашвили и её возлюбленный Юрий Фунтов в финале реалити-шоу «Сокровища императора» уступили космонавту Антону Шкаплерову и его дочери Кристине. Эстрасенс призналась, что ей очень обидно и больно из-за проигрыша.





Последний, 13-й выпуск второго сезона шоу вышел сегодня на телеканале ТНТ. В нём за главный приз – миллион юаней (порядка 11 миллионов рублей) – боролись три команды: певица Нюша с сестрой Марией Шурочкиной, экстрасенс Лина Джебисашвили с женихом Юрием Фунтовым и космонавт Антон Шкаплеров с дочерью Кристиной.



Командам нужно было пройти три испытания. В первом победу одержали Шкаплеровы, последними пришли Джебисашвили с женихом. Во втором удача оказалась на стороне сестёр Шурочкиных, а «синие» вновь оказались на третьем месте. В заключительном испытании в гонг ударили Шкарлеровы, оставив в проигрыше экстрасенса с избранником.



На чайной церемонии ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян объявили, что количество очков командам определят выбывшие игроки. Больше всего голосов, пять, получили Нюша с сестрой, за которых проголосовали Натан и Ирина Дубцова, Наталья Ионова и Анна Магсумова, Роза и Денис Сябитовы, Регина Тодоренко и Елена Чирва. Джебисашвили с женихом набрали четыре голоса, а космонавт с дочерью – три.



Во второй день Шкаплеровым удалось выбиться вперёд и выйти в суперфинал. Осознав свой проигрыш, Джебисашвили расплакалась, поскольку участвовала в проекте ради того, чтобы купить дочери дом.





«Столько стресса, столько месяцев без дочери. Мы сюда пришли для исполнения мечты Луны. Когда гонишься за миллионом юаней, а тут стоишь и понимаешь, что песочный замок смыло волной... Мне обидно, больно. Что я скажу своему ребёнку? Она очень хотела дом. А я хотела дать его ей», – объяснила звезда «Битвы экстрасенсов».