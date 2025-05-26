«Душно не будет»: Ивлеева о работе в СМИ после отмены на ТВ

Анастасия Ивлеева (Фото: Telegram/@ivleeva360)
Скандальная блогер Анастасия Ивлеева создала авторское СМИ после отмены на телевидении. Подробностями она поделилась в личном блоге.
«Я собрала отличную команду, чтобы вместе рассказывать вам про важное, свежее, настоящее и в интересных форматах. Разумеется, мой фирменный юмор никуда не исчезнет, а продолжит жить и процветать. Душно не будет», — сказано в публикации.Работу своего медиа Ивлеева начала с прогноза погоды на конец текущего месяца.
Анастасия лишилась контрактов и работы на телевидении после «голой» вечеринки. Репутацию она не может восстановить до сих пор. В середине мая ведущий Андрей Малахов говорил о том, что готов на большое интервью с Ивлеевой, которое, по его мнению, должно длиться несколько дней.
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