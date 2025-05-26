Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Душно не будет»: Ивлеева о работе в СМИ после отмены на ТВ

«Душно не будет»: Ивлеева о работе в СМИ после отмены на ТВ

Блогер Настя Ивлеева создала авторское СМИ после отмены на ТВ
Анастасия Ивлеева (Фото: Telegram/@ivleeva360)

Анастасия Ивлеева (Фото: Telegram/@ivleeva360)

Скандальная блогер Анастасия Ивлеева создала авторское СМИ после отмены на телевидении. Подробностями она поделилась в личном блоге.
«Я собрала отличную команду, чтобы вместе рассказывать вам про важное, свежее, настоящее и в интересных форматах. Разумеется, мой фирменный юмор никуда не исчезнет, а продолжит жить и процветать. Душно не будет», — сказано в публикации.
Работу своего медиа Ивлеева начала с прогноза погоды на конец текущего месяца.

Анастасия лишилась контрактов и работы на телевидении после «голой» вечеринки. Репутацию она не может восстановить до сих пор. В середине мая ведущий Андрей Малахов говорил о том, что готов на большое интервью с Ивлеевой, которое, по его мнению, должно длиться несколько дней.

Читайте также:

Бритни Спирс провела ночь с P. Diddy перед знаменитым провалом на MTV VMA 2007

Григорий Лепс зарегистрировал бренд «дядьГРИШ» на фоне слухов о нехватке денег на свадьбу

«Люди не меняются»: четвертый брак Антона Батырева рухнул. Анна Савельева намекнула, из-за чего она ушла
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#анастасия ивлеева
#блогер
Бритни Спирс провела ночь с P. Diddy перед знаменитым провалом на MTV VMA 2007
26 мая 2025, 14:10

Бритни Спирс (Фото: Instagram*/britneyspears)

Бритни Спирс провела ночь с P. Diddy (Шон Комбс) перед своим знаменитым провалом на MTV VMA в 2007 году. Как пишет Page Six, детали выяснились из показаний бывшей возлюбленной рэпера Кэсси Вентуры.
Говоря об одной из скандальных вечеринок, Вентура упомянула Бритни, а позже стало известно, что звезды «всю ночь веселились» в компании P. Diddy и Пэрис Хилтон. Вечеринка закончилась ранним утром 8 сентября.

На следующий день, 9 сентября, Бритни должна была выступить с грандиозным шоу на MTV Music Video Awards, однако фанаты раскритиковали певицу за внешний вид, фонограмму и хореографию. Бритни Спирс вспоминала, что в день перед выступлением «все шло не так», упомянув проблемы с наращенными волосами, костюмом и головокружение, о причинах которого умолчала.

Шона Комбса обвиняют в ряде секс-преступлений.

Читайте также:

Неравный брак и материнство в 53 года: чем Марина Федункив не угодила хейтерам и почему терпела издевательства бывшего мужа

«Я теперь на костылях»: актер сериала «Жуки» Владимир Устюгов заявил, что его покалечил кассир магазина

Наталья Водянова появилась на публике в Риме с сыном Лукасом от первого брака

*Запрещен в РФ
#мир
#сша
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неравный брак и материнство в 53 года: чем Марина Федункив не угодила хейтерам и почему терпела издевательства бывшего мужа
26 мая 2025, 14:03

Марина Федункив (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)

Известная актриса и юмористка Марина Федункив в ноябре 2024 года впервые стала мамой. Ребёнка артистка родила в 53 года, отцом стал её супруг — итальянский предприниматель Стефано Маджи. Как сложилась судьба артистки и почему её решение стать мамой вызвало бурную реакцию в обществе, расскажет «Радио 1».

Марина Федункив — мама в 53


В ноябре 2024 года актриса и юмористка Марина Федункив впервые стала мамой. Звезда родила сына в возрасте 53 лет. Для её супруга, итальянского предпринимателя Стефано Маджи, этот ребёнок также стал первенцем.

Изначально Федункив не делилась деталями личной жизни. Имя малыша актриса держала в секрете около полугода. Впервые она рассказала о сыне на съёмках шоу Comedy Club.

Критика и поддержка после рождения ребёнка


Рождение ребёнка вызвало широкий резонанс в обществе. Многие поздравляли актрису, выражая поддержку и восхищение её смелостью. Однако в сети также появились негативные комментарии, осуждающие позднее материнство.
Юмористку обвиняли в том, что ребенка в первый класс поведет мать-пенсионерка.

«А на выпускной вообще никто не придет», — писали в сети.

Пользователи соцсетей сомневались, сможет ли Федункив воспитать ребёнка в таком возрасте, и допускали, что актриса прибегла к услугам суррогатной матери. На это артистка ответила, что самостоятельно выносила и родила сына, а возможность материнства в зрелом возрасте обеспечила заранее — с помощью криоконсервации яйцеклеток.

Марина Федункив с супругом (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)

Болезненный опыт прошлого: ушла от тирана


Федункив не раз рассказывала о сложной судьбе. В интервью YouTube-каналу «Алена, Блин!» она откровенно говорила о пережитом домашнем насилии. Её бывший супруг, по словам актрисы, систематически избивал ее, употреблял запрещённые вещества, воровал деньги и угрожал, если она обращалась в полицию.

Марина признавалась, что в тот период находилась в состоянии психологической зависимости и не сразу смогла разорвать отношения, несмотря на угрозы и стыд. Кроме того, Марина его любила.

«Именно на излете этих отношений моя карьера пошла в гору, появились новые проекты и другие позитивные изменения в жизни», — отмечала артистка.

Только после смерти родителей бывшего мужа ей удалось окончательно уйти. Артистка признавалась: чтобы избавиться от чувства долга перед бывшим, Марине пришлось прибегнуть к помощи психологов.

«Я сказала, что он пропадет без меня, подохнет», — делилась актриса.

Этот опыт она позже описала в автобиографии «Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины», изданной в 2021 году.

«Сейчас не понимаю, чего я боялась? Как будто какая-то пелена спала», — вспоминала Федункив.

Марина Федункив (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)

Новый этап жизни и любовь


Настоящее счастье, по словам Федункив, она обрела позже. В 2021 году актриса вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который младше её на 13 лет. Пара познакомилась на дне рождения общего друга. Несмотря на разницу в возрасте и культуру, их отношения быстро стали серьёзными. Спустя год после знакомства Стефано сделал предложение.

«Мне повезло найти любовь и выйти замуж, уже по-настоящему, не гражданским браком. А главное — за человека, который всячески заботится уже обо мне и ценит мое отношение к нему», — писала Марина в книге.

Свадьбу влюблённые сыграли в августе 2021 года. Муж артистки предпочитает держаться в стороне от публичности, но признаётся, что гордится успехами жены и поддерживает её профессиональные достижения.

Марина Федункив с супругом (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)

«К профессии не ревную совсем, у нас каждый занимается тем, от чего получает максимум удовольствия. Наоборот, я очень рад, что она востребована», — говорил он.

Роды и материнство


Федункив скрывала беременность от общественности. На публике она появлялась в свободной одежде, избегая обсуждений. Как рассказала сама актриса, к беременности она готовилась ответственно: бросила вредные привычки, прошла медицинские консультации и временно прекратила работу.

Роды прошли в России, муж актрисы присутствовал при появлении сына. Мальчика назвали Теодор — в честь деда Марины. Сейчас, по признанию артистки, вся их жизнь сосредоточена вокруг ребёнка.

Работа после рождения ребёнка


Несмотря на пополнение в семье, Федункив не ушла со сцены. После рождения сына она продолжает сниматься и участвовать в шоу, выстраивая график так, чтобы больше времени проводить с ребёнком. По словам артистки, она не стремится к роли домохозяйки, а предпочитает сохранять активную профессиональную жизнь.

Федункив подчёркивает, что важно оставаться в тонусе и заниматься любимым делом. Поэтому, хотя она сократила количество проектов, полностью отказываться от работы не планирует.

Читайте также:

«Те, кто помогает им, — пособники врагов России»: Вика Цыганова объяснила «отмывание» уехавших артистов

Макар Игнатов рассказал о капризах беременной Александры Трусовой

Дочери Аллы Довлатовой подарили квартиру стоимостью 56 млн рублей

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#ребёнок
#история
#мать
#любовь
#проекты
#шоу
#актриса
#отношения
#материнство
#карьера
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я теперь на костылях»: актер сериала «Жуки» Владимир Устюгов заявил, что его покалечил кассир магазина
Актер сериала «Жуки» Владимир Устюгов заявил, что его покалечил кассир магазина
26 мая 2025, 13:53

Владимир Устюгов (Фото: кадр из сериала «Жуки»)

46-летний Владимир Устюгов получил серьезную травму ноги. О произошедшем инциденте в своем блоге сообщил заслуженный артист России Станислав Садальский.
«Сходил в круглосуточный магазин "Дикси" за хлебушком... Помимо хлебушка, получил от сотрудника: травму ноги — теперь на костылях; разбитый экран телефона, второй телефон вообще пропал, полагаю, что похитили сотрудники магазина», — привел Садальский слова Устюгова.

Один из кассиров отказался пробивать товар Устюгова, нецензурно обозвал его, после чего начал выгонять актера из магазина. Затем работник «Дикси» напал на звезду сериала «Жуки».

По факту произошедшего Устюгов написал заявление в правоохранительные органы.

Читайте также:

«Те, кто помогает им, — пособники врагов России»: Вика Цыганова объяснила «отмывание» уехавших артистов

«Взяли и украли!»: Панкратов-Черный пожаловался на бригаду украинских строителей

«Совет да любовь»: Виктория Дайнеко высказалась о тайной свадьбе экс-возлюбленного Алексея Воробьёва
#магазин
#телефон
#товар
#сотрудники
#нападение
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наталья Водянова появилась на публике в Риме с сыном Лукасом от первого брака
26 мая 2025, 13:25

Наталья Водянова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Модель Наталья Водянова появилась на публике в итальянском Риме с сыном Лукасом, которого родила в браке с британским бизнесменом Джастином Портманом. Как пишут бьюти-обозреватели, Лукас редко выходит в свет.
На открытии выставки и гала-ужине фонда Valentino Наталья появилась в вечернем красно-черном наряде с открытыми плечами и с распущенными волосами. Образ дополнили часы и кулон. Губы Водянова накрасила красной помадой.

Сейчас модель в браке с французским предпринимателем Антуаном Арно. Пара вместе с 2011 года, а брачный союз был заключен в 2020-м. У знаменитостей появились сыновья Максим и Роман.

Читайте также:

«Последние дни блондинки»: Юлия Снигирь о кардинальных переменах

Григорий Лепс зарегистрировал бренд «дядьГРИШ» на фоне слухов о нехватке денег на свадьбу

Старшая дочь многоженца Ивана Сухова раскрыла правду о жизни с отцом
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#дети
#италия
#рим
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Последние дни блондинки»: Юлия Снигирь о кардинальных переменах
Актриса Юлия Снигирь решила перекраситься из блондинки
26 мая 2025, 12:44

Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Актриса Юлия Снигирь решила перекраситься, опубликовав снимок с соответствующей надписью в соцсети. При этом она не стала уточнять, в какой цвет.
«Последние дни блондинки», — гласит подпись на фото.
Снигирь покрасилась в блондинку зимой, но далеко не все фанаты приняли резкие перемены в ее внешности. Кто-то даже говорил, что Юлия потеряла собственную яркость и индивидуальность. Затем звезда кинематографа сообщила, что стала блондом в рамках нового проекта, где нужны светлые волосы. Сериал сняли, и женщина снова пошла к парикмахеру.

Фото: Instagram*/yuliasnigir

Возможно, Снигирь перекрасится в темный, попрощавшись с блондом. Артистка много лет была темноволосой.

Читайте также:

«Не по моей вине»: Лера Кудрявцева судится со страховой компанией после потопа в квартире

«Те, кто помогает им, — пособники врагов России»: Вика Цыганова объяснила «отмывание» уехавших артистов

«Взяли и украли!»: Панкратов-Черный пожаловался на бригаду украинских строителей

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате