«Люблю»: Валерия растрогалась новыми фото внуков
Валерия тепло отреагировала в соцсетях на новые фотографии своих внуков — Мирона и Селин.
Снимки появились в блоге её невестки Лианы Шульгиной и были приурочены к важному событию: младшему ребёнку исполнилось 11 месяцев.
Артистка не осталась в стороне и оставила короткий, но очень эмоциональный комментарий под публикацией — «Люблю», выразив тем самым свою нежность и привязанность к внукам.
Напомним, Лиана вышла замуж за сына певицы, Арсения Шульгина, в 2020 году. Уже в начале 2021 года у пары родилась дочь Селин, а весной прошлого года в семье появился второй ребёнок — сын Мирон, который решил появиться на свет немного раньше ожидаемого срока.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России