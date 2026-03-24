После скандала — в «Старбакс»: Бритни Спирс впервые вышла на публику
Бритни Спирс впервые появилась на публике после недавнего ареста за вождение в нетрезвом виде. Папарацци заметили поп-звезду во время прогулки в Малибу — она стояла в очереди в Starbucks. Об этом сообщает Page Six.
Судя по снимкам, артистка выглядела спокойно и даже в хорошем настроении: на ней были тёмные очки и ярко-красная помада. По внешнему виду певицы сложно было предположить, что она переживает из-за недавнего инцидента.
Напомним, о задержании Спирс стало известно 5 марта. Её остановили сотрудники дорожной полиции вечером, после чего доставили в участок. Оформление заняло несколько часов, и уже утром певицу отпустили. Судебное заседание по этому делу назначено на начало мая.
После произошедшего менеджер артистки заявил, что этот случай может стать для неё поводом пересмотреть образ жизни и двигаться в более осознанном направлении.
