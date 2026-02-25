«Любой может стать пусковым механизмом»: Как Дана Борисова поборола наркозависимость

25 февраля 2026, 19:16

Бросить наркотики Дане Борисовой помогла мама и ребцентр

Дана Борисова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Телеведущая Дана Борисова долгие годы боролась с наркотической зависимостью. Она рассказала, сколько сил потребовалось, чтобы справиться с этой проблемой.





Как пишет Общественная Служба Новостей, по словам Борисовой, в период лечения решающую роль играет поддержка близких. Восстановление заняло почти год, и уже несколько лет, как утверждает телеведущая, она не употребляет.





«Мы никогда не излечимся до конца, потому что любой срыв может стать пусковым механизмом, чтобы войти обратно в зависимость», — отметила теледива.