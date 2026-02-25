«Я бы тоже не отказался»: Шаляпин выступил за госпитализацию всего шоу-бизнеса
Прохор Шаляпин заявил, что представителям российского шоу‑бизнеса не помешала бы госпитализация. По его словам, артистам стоит сделать паузу и отдохнуть в больничных палатах.
Также Прохор ранее поделился, чего ему особенно не хватало в подростковом возрасте. Исполнитель рассказал, что его мама много лет жила в Волгограде, начиная с его 15‑летия и до 40 лет. За это время у него сформировалась сильная тоска по домашней еде, прежде всего по маминому борщу.
«Весь шоу‑бизнес надо бы госпитализировать в больницу, потому что все уже давно ку‑ку. И я в том числе. Я бы тоже не отказался… Нам всем в шоу‑бизнесе нужно остановиться и просто дать недельку полежать», — цитирует шоумена Popcake.Перед этим Шаляпин раскрыл свой главный страх на Мальдивах.