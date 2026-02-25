«Я бы тоже не отказался»: Шаляпин выступил за госпитализацию всего шоу-бизнеса

25 февраля 2026, 17:48

Певец Прохор Шаляпин выступил за госпитализацию всего шоу-бизнеса

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Прохор Шаляпин заявил, что представителям российского шоу‑бизнеса не помешала бы госпитализация. По его словам, артистам стоит сделать паузу и отдохнуть в больничных палатах.





Также Прохор ранее поделился, чего ему особенно не хватало в подростковом возрасте. Исполнитель рассказал, что его мама много лет жила в Волгограде, начиная с его 15‑летия и до 40 лет. За это время у него сформировалась сильная тоска по домашней еде, прежде всего по маминому борщу.





«Весь шоу‑бизнес надо бы госпитализировать в больницу, потому что все уже давно ку‑ку. И я в том числе. Я бы тоже не отказался… Нам всем в шоу‑бизнесе нужно остановиться и просто дать недельку полежать», — цитирует шоумена Popcake.