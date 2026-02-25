Сябитова усомнилась, что брак Бероева с 21-летней избранницей будет долгим

25 февраля 2026, 19:08

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Телеведущая Роза Сябитова считает, что новый брак актера Егора Бероева не будет долгим и счастливым из-за большой разницы в возрасте.





Ранее стало известно, что 48-летний Бероев, который более 20 лет прожил в браке с Ксенией Алферовой, две недели назад тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая сыграла в его фильме «Кукла».



Сябитова же отметила, что мужчина и женщина должны идти по жизни в одном темпе, чтобы построить крепкую семью. Неравный брак или большая разница в возрасте между супругами, по словам главной свахи страны, это не про цифры в паспорте.





«Это про темп, с которым они идут по жизни. Про то, что для одного человека трагедия, для другого — просто опыт. Условно говоря, в тридцать ты можешь рыдать ночами, если он не ответил на сообщение. А в пятьдесят — выключаешь звук, завариваешь чай и смотришь сериал», — пояснила Сябитова в разговоре с «Газетой.Ru».