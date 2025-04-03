«Любой скандал – хорошая реклама»: телеведущий Березин оценил конфликт Кудрявцевой и Азизы на шоу «Суперстар!»

Азиза (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Телеведущий Виктор Березин раскрыл, что будет с Азизой после скандала на шоу «Суперстар».
Очередной сезон шоу завершён, но обсуждения не умолкают. Всё дело в том, что в финале произошёл серьёзный скандал. Телеведущая Лера Кудрявцева, находящаяся в составе жюри, раскрыла не самые приятные детали поведения участницы Азизы. Та мол могла ночью позвонить или отправить сообщения, в которых отчитывала членов жюри за низкую оценку. Такое поведение Кудрявцевой не понравилось и она поставила исполнительнице самый низкий бал, лишив её тем самым победы.
Теперь в Сети активно обсуждают, кто же был прав в этой ситуации. Березин также присоединился к спорам, отметив, что теперь карьера Азизы может пойти немного иным путём.
Телеведущий посмотрел весь сезон и видел конфликт. Он отметил, что с уважением относится к Азизе и очень ценит её творчество. При этом он подчеркнул, что разборки вообще следовало вырезать из шоу, поскольку истинная цель проекта – творчество, а не ругань.
Не забыл Березин и про Леру Кудрявцеву, которую начали травить после скандала.
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Теперь в Сети активно обсуждают, кто же был прав в этой ситуации. Березин также присоединился к спорам, отметив, что теперь карьера Азизы может пойти немного иным путём.
Телеведущий посмотрел весь сезон и видел конфликт. Он отметил, что с уважением относится к Азизе и очень ценит её творчество. При этом он подчеркнул, что разборки вообще следовало вырезать из шоу, поскольку истинная цель проекта – творчество, а не ругань.
«Я знаю Азизу, понимаю, с каким достоинством она сможет через это перешагнуть. Хотя я и не очень люблю это утверждение. Но на заре нашей карьеры нас учили, что любой скандал – это хорошая реклама», – подчеркнул Березин в беседе с mk.ru.Также он выразил надежду, что в скором времени все скандалы позабудутся, а в памяти останутся лишь те образы, которые Азиза создавала на экране. К тому же, после участия в этом сезоне шоу исполнительница стала ещё более востребованной.
Не забыл Березин и про Леру Кудрявцеву, которую начали травить после скандала.
«Если хвалить будут постоянно, быстро соскучишься. А когда начинается "рубка", которую мы наблюдаем сейчас, – это хайп. Лере надо не обращать внимания на это. Она – моя коллега, популярная телеведущая. Я её очень люблю тоже», – заключил Березин.Читайте также:
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Анастасия Чинкова