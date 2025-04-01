Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Свои законы»: Юлиан оценил конфликт Азизы и Кудрявцевой на шоу «Суперстар!»

«Свои законы»: Юлиан оценил конфликт Азизы и Кудрявцевой на шоу «Суперстар!»

Певец Юлиан объяснил, что к конфликту Азизы и Кудрявцевой не стоит серьезно относиться
Юлиан Васин (Фото: Instagram*/radio_julian)

Юлиан Васин (Фото: Instagram*/radio_julian)

К конфликту певицы Азизы и телеведущей Леры Кудрявцевой не стоит серьезно относиться, считает певец Юлиан Васин. Как пишет URA.RU, мужчина рекомендует жюри и участникам шоу «Суперстар!» принимать успокоительные.
«Суперстар!» надо воспринимать, как телевизионную игру: это все не всерьез. Это не серьезный музыкальный конкурс, как Сан-Ремо. Это — просто телевизионная передача, где есть свои законы», — сказал Юлиан Васин.
Звезда сцены подчеркнул, что к званию «Победитель Суперстара», по его мнению, нельзя относиться всерьез, ведь речь не идет о звании заслуженного или народного артиста. Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на Азизу, которая якобы ночью ей писала.

Читайте также:

«Лежит и разлагается»: бывшая жена Паши Техника рассказала последние новости о его состоянии

Скандал на шоу «Битва экстрасенсов: Артёма Краснова хотят исключить из-за Марата Башарова

«Сволочи»: Сергей Лазарев в день 42-летия принял поздравления от Стаса Пьехи и Ани Лорак

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#певец
«Я ревновала»: Подольская об отношении к бракам Преснякова с Орбакайте и Ленской
Наталья Подольская ревновала Преснякова в бывшим жёнам
01 апреля 2025, 11:46

Владимир Пресняков и Наталья Подольская (Фото: Telegram @natpodolskaya)

Певица Наталья Подольская призналась, что первое время ревновала Владимира Преснякова к бывшим жёнам, однако позже поняла, что это было глупо.
Напомним, Пресняков был женат на Кристине Орбакайте, которая родила ему сына, и дизайнере Елене Ленской.

«С Леной, помню, сидели за общим столом, беседовали. Конечно, мне потребовалось время, чтобы не ревновать к Лене, потому что она была второй женой. Мне кажется, все так делают, особенно молоденькие девушки. Я себя с ней не сравнивала. Когда человек очень много лет проводит с кем-то, то взять и обрубить сразу не получается. Я ревновала к этому», — рассказала Подольская в интервью психологу Марку Бартону.

Сейчас она считает, что ревновать к прошлым отношениям глупо. Певица также выразила благодарность бывшим супругам Преснякова за то, что они подготовили для нее идеального мужа.

Пресняков и Подольская поженились в 2010 году. У них родилось двое сыновей. Эта пара является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Наталья ладит с родителями мужа и считает себя счастливым человеком.

Читайте также:

Жил в интернате, изменял Орбакайте и впал в депрессию: кто помог остепениться звезде 80-х Владимиру Преснякову

Подольская после 15 лет брака с Пресняковым готовится к новой свадьбе: как они жили на самом деле?

«Что-то более глобальное, чем измена!»: Подольская рассказала, за что она не простит Преснякова
#певица
#человек
#шоу
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Лежит и разлагается»: бывшая жена Паши Техника рассказала последние новости о его состоянии
Ева Карицкая: Пашу Техника нужно перевозить в госпиталь, где есть оборудование
01 апреля 2025, 11:38

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала, что в настоящее время все достаточно плохо, но есть надежда, что он может поправиться.
«Его нужно транспортировать в другой госпиталь. Все плохо с легкими, почками и печенью. Госпиталь дорогой, но там хорошее оборудование. По словам врачей, он сейчас просто лежит и разлагается. В госпитале нет аппаратов, там нет ничего, его нужно перевозить. Госпиталь рядом, но так как он подключен к ЭКМО, то нужна машина, которая его туда перевезет», — сообщила девушка в своем телеграм-канале.
Она добавила, что как только клиника выставит счет, будет открыт официальный сбор.

Читайте также:

Рэперу Паше Технику нужны лекарства, которых нет в Таиланде

Стример Меллстрой перевел 5 млн на лечение Паши Техника

«Главное, что хуже не становится»: директор Паши Техника о его состоянии
#лекарства
#лечение
#клиника
#оборудование
#госпиталь
#счёт
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скандал на шоу «Битва экстрасенсов: Артёма Краснова хотят исключить из-за Марата Башарова
01 апреля 2025, 11:29

Артём Краснов (Фото: ВКонтакте, @artemredblood)

Участник нового сезона «Экстрасенсы 2. Битва сильнейших» Артём Краснов поругался с ведущим шоу Маратом Башаровым. Краснов, обсуждая проблему героев выпуска, упомянул, что Башаров страдает от алкогольной зависимости.
Как сообщает издание «Блокнот.Ру» в разгар конфликта, когда дело едва не дошло до драки, Краснов не сдержался и укусил Башарова за руку.
«Мы не услышали точно, что сказал Краснов, но Вампир (так себя называет Артём Краснов — прим. ред.) хотел прочитать мысли Башарова и подавить его силу. Марат был в ярости — съёмки пришлось остановить», — рассказал инсайдер, находящийся на съёмочной площадке.
Разозлившийся ведущий ушёл в гримёрку, он поставил операторам условие — продолжать работать вместе с Красновым он не будет. На данный момент участие Артёма Краснова остаётся под большим вопросом.

Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев назвал причину внезапной смерти мага Корнеевой.

Читайте также:

«Гореть нам всем в аду за эту программу»: экс-редактор «Битвы экстрасенсов» раскрыл тайны съемок шоу

Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев рассказал грустный случай о скончавшейся ясновидящей Корнеевой

«Он сходит с ума»: победитель «Битвы экстрасенсов» про сделку Моргенштерна* с дьяволом

*Признан иноагентом в РФ
#шоу
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сволочи»: Сергей Лазарев в день 42-летия принял поздравления от Стаса Пьехи и Ани Лорак
Сергей Лазарев отметил 42-летие на гастролях
01 апреля 2025, 11:18

Сергей Лазарев (Фото: Telegram @lazarev_official)

Бывший солист группы Smash и дважды финалист «Евровидения» Сергей Лазарев отметил свой день рождения на гастролях. Празднование началось в полночь, когда его коллеги принесли торт с одной свечой и изображением золотой антилопы.
«Почему одна? Сволочи! То есть золотая антилопа», — с юмором заметил Лазарев.

В своем обращении к маме Валентине Викторовне он выразил благодарность.

«Спасибо Богу за то, что с детства занимаюсь любимым делом. Спасибо маме за жизнь и воспитание. И спасибо вам, дорогие зрители и слушатели, за вашу любовь и интерес на протяжении многих лет», — сказал он.

Множество звездных друзей поздравили победителя шоу «Маска» в комментариях. Ани Лорак также оставила теплые слова: «С днем рождения, мой дорогой друг! Ты удивительный, талантливый и трудолюбивый артист! Сияй всегда! Сцена — твой дом!». Стас Пьеха с иронией поздравил Лазарева: «С днем рождения, Сережа! Если нужны советы по здоровью — пиши... Скуф-патруль».

Читайте также:

Рэперу Паше Технику нужны лекарства, которых нет в Таиланде

«Отголоски болезни остались со мной»: актриса Семёнова впервые рассказала о давнем недуге

«Пожалел, кого взял в жены»: Яна Рудковская посочувствовала принцу Гарри после скандала с Маркл
#жизнь
#шоу
#маска
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СПИД, онкология, измены и попытки суицида: как жены Владимира Познера помогли ему избежать позора и вернуться к жизни
01 апреля 2025, 11:06

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Владимир Познер, известный тележурналист и общественный деятель, пережил множество испытаний в своей жизни. В юности он столкнулся с бурной первой любовью, которая оставила глубокий след в его сердце.
В 17 лет Познер влюбился в супругу одного из работников «Совэкспортфильма». Этот роман стал для него первым опытом плотской любви, но закончился трагично — женщина сделала аборт и обвинила Владимира в этом. Подробнее о его личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Первый брак: ранняя женитьба и расставание

В 1958 году Владимир женился на Валентине Чемберджи. У пары родилась дочь Екатерина, но брак распался через два года. Познер признает, что женился слишком рано и не имел достаточного жизненного опыта.

Бракоразводный процесс оказался тяжелым, а сам журналист даже пытался покончить с собой, когда почувствовал себя морально истощенным. Несмотря на это, они расстались по-доброму, обсудив свои эмоции и недовольства.

Вторая жена: поддержка в трудные времена

В конце 60-х годов Познер встретил Екатерину Орлову, с которой прожил 37 лет. Несмотря на долгий срок совместной жизни, Познер редко говорит о своей второй супруге. Их отношения стали сложными, и они расстались с обидами.

Однако именно Екатерина поддерживала Владимира в трудные времена, когда у него была диагностирована онкология. Она верила в него и помогала справиться с болезнью.

Фото: iStock/VILevi

Новая любовь: Надежда Соловьева

Пока Познер еще был женат на Екатерине, он познакомился с Надеждой Соловьевой, которая была младше его на 21 год. Их встреча произошла на мероприятии, посвященном борьбе со СПИДом.

Познер вспоминает, что в тот момент хотел наслаждаться счастьем, которое неожиданно пришло в его жизнь. Несмотря на сложности, связанные с разводом и новым романом, он решился следовать своим чувствам.

Третий брак: счастье и гармония

Сейчас Владимиру Познеру 89 лет, он продолжает вести активный образ жизни. Его третья жена, Надежда, стала для него настоящим спасательным кругом. Познер чувствует себя счастливым и полным сил благодаря ее поддержке. Он много путешествует, занимается общественной деятельностью и наслаждается жизнью.

Читайте также:

Ложь и измены в шоу-бизнесе: шокирующие откровения Гогена Солнцева, Шаляпина и Степана Меньщикова о чужих детях и предательствах

Редкое заболевание, измена и потеря прав за вождение в нетрезвом виде: чем еще может удивить ведущая «Жди меня» Алёна Бабенко?

Блондинка с пятым размером груди, конфликт с Захаровой и множество женщин: что скрывает Александр Збруев за кулисами театра?
#конфликт
#онкология
#женщина
#жизнь
#любовь
#брак
#отношения
#аборт
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате