«Свои законы»: Юлиан оценил конфликт Азизы и Кудрявцевой на шоу «Суперстар!»

Юлиан Васин (Фото: Instagram*/radio_julian)
К конфликту певицы Азизы и телеведущей Леры Кудрявцевой не стоит серьезно относиться, считает певец Юлиан Васин. Как пишет URA.RU, мужчина рекомендует жюри и участникам шоу «Суперстар!» принимать успокоительные.
«Суперстар!» надо воспринимать, как телевизионную игру: это все не всерьез. Это не серьезный музыкальный конкурс, как Сан-Ремо. Это — просто телевизионная передача, где есть свои законы», — сказал Юлиан Васин.Звезда сцены подчеркнул, что к званию «Победитель Суперстара», по его мнению, нельзя относиться всерьез, ведь речь не идет о звании заслуженного или народного артиста. Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на Азизу, которая якобы ночью ей писала.
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