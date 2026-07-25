«Любой труд должен быть оплачен»: Яна Рудковская призналась, что платит детям за работу

25 июля 2026, 12:12

Рудковская заявила, что её сын уже заработал на квартиру на Патриарших прудах

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская рассказала, как относится к заработку своих детей. На фестивале Dream Fest в Баку продюсер призналась, что считает правильным платить детям за участие в съёмках, фотосессиях и шоу, поскольку уверена: любой труд должен достойно оплачиваться независимо от возраста. Об этом сообщает Super.





По словам Рудковской, такой подход действует в их семье уже давно. Гонорары получают все дети, которые принимают участие в коммерческих проектах, включая младшего сына Александра, более известного публике как Гном Гномыч.





«Я считаю, что любой труд должен быть оплачен. Я своим детям плачу. Они выступают в шоу — я плачу. Они в фотосессии снимаются — тоже я всегда плачу», — рассказала продюсер.

«Саша дорогой сейчас. Нормально зарабатывает. Как я говорю, на квартирку на Патриках уже заработал», — с улыбкой отметила она.