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Регина Тодоренко рассказала, как совмещает материнство и работу

Тодоренко призналась, что разделяет день между детьми и съёмками
Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко рассказала, как ей удаётся совмещать насыщенный рабочий график с заботой о детях. На фестивале Dream Fest в Баку телеведущая призналась, что приехала на мероприятие вместе с семьёй и заранее выстроила для себя чёткий распорядок дня. Об этом сообщает Super.



По словам Тодоренко, первую половину дня она полностью посвящает детям, а уже после обеда переключается на работу и выполнение профессиональных обязанностей.

«Так как я приехала сюда с детками, я максимально диверсифицирую свой ресурс. До трёх часов я мама, а после трёх — я ведущая», — рассказала телеведущая.
Регина отметила, что такой подход помогает ей сохранять баланс между семьёй и карьерой. Пока дети находятся рядом, она старается проводить с ними как можно больше времени, а затем полностью погружается в работу на фестивале.

Ранее Тодоренко уже признавалась, что из-за постоянной занятости нередко испытывает чувство вины перед детьми. Несмотря на плотный график, телеведущая старается выстраивать режим так, чтобы ни семья, ни работа не оставались без её внимания.
Софья Метелева

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