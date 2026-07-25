Регина Тодоренко рассказала, как совмещает материнство и работу

25 июля 2026, 11:50

Тодоренко призналась, что разделяет день между детьми и съёмками

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко рассказала, как ей удаётся совмещать насыщенный рабочий график с заботой о детях. На фестивале Dream Fest в Баку телеведущая призналась, что приехала на мероприятие вместе с семьёй и заранее выстроила для себя чёткий распорядок дня. Об этом сообщает Super.





По словам Тодоренко, первую половину дня она полностью посвящает детям, а уже после обеда переключается на работу и выполнение профессиональных обязанностей.





«Так как я приехала сюда с детками, я максимально диверсифицирую свой ресурс. До трёх часов я мама, а после трёх — я ведущая», — рассказала телеведущая.