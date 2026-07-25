Регина Тодоренко рассказала, как совмещает материнство и работу
Тодоренко призналась, что разделяет день между детьми и съёмками
Регина Тодоренко рассказала, как ей удаётся совмещать насыщенный рабочий график с заботой о детях. На фестивале Dream Fest в Баку телеведущая призналась, что приехала на мероприятие вместе с семьёй и заранее выстроила для себя чёткий распорядок дня. Об этом сообщает Super.
По словам Тодоренко, первую половину дня она полностью посвящает детям, а уже после обеда переключается на работу и выполнение профессиональных обязанностей.
«Так как я приехала сюда с детками, я максимально диверсифицирую свой ресурс. До трёх часов я мама, а после трёх — я ведущая», — рассказала телеведущая.Регина отметила, что такой подход помогает ей сохранять баланс между семьёй и карьерой. Пока дети находятся рядом, она старается проводить с ними как можно больше времени, а затем полностью погружается в работу на фестивале.
Ранее Тодоренко уже признавалась, что из-за постоянной занятости нередко испытывает чувство вины перед детьми. Несмотря на плотный график, телеведущая старается выстраивать режим так, чтобы ни семья, ни работа не оставались без её внимания.