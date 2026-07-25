Стало известно, когда Оксана Самойлова снова выйдет замуж

25 июля 2026, 11:24

Самойлова призналась, что не собирается снова выходить замуж в ближайшие годы

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала, как складывается её личная жизнь после расставания с Джиганом. На фестивале Dream Fest в Баку блогерша призналась, что в ближайшие годы не планирует вновь выходить замуж, поскольку сейчас полностью сосредоточена на работе, детях и собственных проектах. Об этом сообщает Super.





По словам Самойловой, времени на романтические отношения у неё практически не остаётся, поэтому о новом браке она пока даже не задумывается.





«Как минимум следующие два года я вообще не планирую выходить замуж», — призналась блогерша.

«Ухаживания нет, только подарки», — пошутила Самойлова.

«Из последних сейчас мне должны подарить лошадь. Ещё одну белую. Ну, такое всякое. Животные, там всё на ферму», — поделилась Самойлова.