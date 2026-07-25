Стало известно, когда Оксана Самойлова снова выйдет замуж
Самойлова призналась, что не собирается снова выходить замуж в ближайшие годы
Оксана Самойлова рассказала, как складывается её личная жизнь после расставания с Джиганом. На фестивале Dream Fest в Баку блогерша призналась, что в ближайшие годы не планирует вновь выходить замуж, поскольку сейчас полностью сосредоточена на работе, детях и собственных проектах. Об этом сообщает Super.
По словам Самойловой, времени на романтические отношения у неё практически не остаётся, поэтому о новом браке она пока даже не задумывается.
«Как минимум следующие два года я вообще не планирую выходить замуж», — призналась блогерша.При этом без мужского внимания Оксана не остаётся. Отвечая на вопрос об ухаживаниях, она с улыбкой отметила, что поклонники чаще предпочитают радовать её подарками.
«Ухаживания нет, только подарки», — пошутила Самойлова.Самыми необычными презентами, по словам блогерши, становятся вовсе не украшения или дорогие аксессуары, а животные. Оксана рассказала, что совсем скоро ей подарят ещё одну белую лошадь для фермы, которой она активно занимается.
«Из последних сейчас мне должны подарить лошадь. Ещё одну белую. Ну, такое всякое. Животные, там всё на ферму», — поделилась Самойлова.