«Принёс лёгкость в мою жизнь»: Юлия Топольницкая высказалась о браке с Игорем Чеховым
Актриса Юлия Топольницкая поделилась откровениями о семейной жизни с Игорем Чеховым, с которым в этом году они отметят 10-летие брака. Об этом сообщает WomanHit.
По словам Топольницкой, супруг сыграл важную роль в её личностных изменениях. Она призналась, что раньше была склонна драматизировать даже незначительные ситуации, воспринимая многие задачи как серьёзные проблемы. Однако с появлением Чехова в её жизни многое изменилось — он помог ей смотреть на вещи проще и спокойнее.
Актриса отметила, что полностью избавиться от чувствительности ей не удалось: некоторые слова по-прежнему могут ранить её до слёз. Тем не менее, она предпочитает не показывать эмоции на публике и переживает такие моменты в одиночестве.
История отношений пары началась ещё в студенческие годы — они познакомились при поступлении в театральный вуз, долгое время дружили, а затем их общение переросло в роман. Сегодня Топольницкая подчёркивает, что именно лёгкость и поддержка в отношениях стали для неё важной опорой в жизни.
