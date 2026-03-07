«Любовь — это состояние»: Виктория Боня поддержала мнение Алёны Водонаевой о деньгах
Блогер и телеведущая Виктория Боня прокомментировала в соцсетях высказывание Алёны Водонаевой о роли денег в отношениях и частично согласилась с её позицией.
По словам Бони, она воспринимает любовь не как чувство между двумя людьми, а как особое внутреннее состояние человека. Она считает, что настоящая любовь направлена не на конкретного человека, а на мир в целом.
При этом блогер отметила, что финансовая сторона жизни действительно играет важную роль. По её мнению, игнорировать значение денег в отношениях невозможно.
Боня также добавила, что многие люди, как ей кажется, путают любовь с обычной биологической реакцией организма. По её словам, часто сильные эмоции объясняются не чувствами, а действием гормонов и химических процессов.
