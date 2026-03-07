«Такие кости бывают у бабушек в 85 лет»: Евгения Медведева рассказала о серьёзном диагнозе
Фигуристка Евгения Медведева откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась на пике своей спортивной карьеры. Об этом она поделилась в эфире программы «Добро fon».
По словам спортсменки, изнурительные тренировки, строгие диеты и постоянный стресс серьёзно сказались на её организме. В результате у неё диагностировали остеопороз — заболевание, при котором снижается плотность костной ткани и повышается риск переломов.
Медведева призналась, что из-за сильных нагрузок и недостатка питания её кости сильно ослабли. Одна из костей на ноге, по её словам, буквально начала разрушаться.
Врачи объяснили спортсменке, что состояние её костей на тот момент соответствовало показателям пожилых людей. Как вспоминает фигуристка, медики сказали, что такие изменения обычно встречаются у женщин примерно в 85 лет, хотя самой Евгении тогда было всего 18.
