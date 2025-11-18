Любовь по воле Божьей: четвёртый брак балетмейстера Лиепы освятил венчальный обряд

18 ноября 2025, 17:10

Андрис Лиепа тайно обвенчался с помощницей настоятеля храма

Андрис Лиепа (Фото: Instagram* / @liepaandris)

Народный артист России Андрис Лиепа тайно обвенчался со своей новой избранницей. Об этом сообщает Super.