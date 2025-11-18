Любовь по воле Божьей: четвёртый брак балетмейстера Лиепы освятил венчальный обряд
Андрис Лиепа тайно обвенчался с помощницей настоятеля храма
Народный артист России Андрис Лиепа тайно обвенчался со своей новой избранницей. Об этом сообщает Super.
Его супругой стала Алла, которая много лет работала помощницей настоятеля в московском храме Воскресения Словущего. Для 63-летнего балетмейстера этот брак стал уже четвёртым.
Любопытно, что пара узаконила отношения в том самом храме, где и познакомилась. После замужества Алла покинула свой пост и взяла фамилию Лиепа.
Ранее артист был женат на балеринах Людмиле Семеняке и Екатерине Катковской, а также на американке. От третьего брака у него есть дочь Ксения.
