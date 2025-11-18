Достижения.рф

Любовь по воле Божьей: четвёртый брак балетмейстера Лиепы освятил венчальный обряд

Андрис Лиепа тайно обвенчался с помощницей настоятеля храма
Андрис Лиепа (Фото: Instagram* / @liepaandris)

Народный артист России Андрис Лиепа тайно обвенчался со своей новой избранницей. Об этом сообщает Super.



Его супругой стала Алла, которая много лет работала помощницей настоятеля в московском храме Воскресения Словущего. Для 63-летнего балетмейстера этот брак стал уже четвёртым.

Любопытно, что пара узаконила отношения в том самом храме, где и познакомилась. После замужества Алла покинула свой пост и взяла фамилию Лиепа.

Ранее артист был женат на балеринах Людмиле Семеняке и Екатерине Катковской, а также на американке. От третьего брака у него есть дочь Ксения.

Софья Метелева

