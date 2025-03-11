Любовь с узбеком, свадьба с самодуром и роман с женатым актёром: что пережила Мария Аронова, чтобы обрести счастье

Мария Аронова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Народная артистка РФ Мария Аронова перевоплощалась на сцене и в Екатерину II в спектакле «Царская охота», и в смешную и обаятельную начальницу монастырского пансиона в «Мадемуазели Нитуш», а в спектакле «Мёртвые души» актриса исполняет несколько ролей. Стоит вспомнить её игру в фильме «Батальонъ» — Аронова предстала в образе жёсткой русской женщины-офицера Марии Бочкарёвой, возглавлявшей женский батальон смерти.
Словом, Мария Аронова чувствует себя в профессии как рыба в воде, её актёрская карьера сложилась более чем удачно. Однако, что касается действительности, артистке пришлось испытать удары судьбы. О том, что пережила Аронова, читайте в материале «Радио 1».
Когда Марии Ароновой было 14, она влюбилась в 28-летнего аспиранта по имени Улугбек, который прекрасно танцевал и владел искусством восточной борьбы. Вместе они стали мечтать о большой семье. Улугбек стал частым гостем в доме Ароновых. Вскоре он сделал Марии предложение руки и сердца. Она забросила все свои увлечения, представляя себя образцовой женой, и с нетерпением ожидала свадьбы. Мать Ароновой Людмила Петровна не противилась её выбору так рано выйти замуж.
Мария Аронова (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
До свадьбы оставалось полгода, когда Мария решила в последний раз отдохнуть с ровесниками и отправилась в лагерь. Там она окунулась в насыщенную творческую жизнь, которая полностью её поглотила, заставив забыть о своём женихе. Больше Мария не хотела быть домохозяйкой, она мечтала о сцене. Вернувшись в Москву, Аронова сразу призналась жениху, что больше его не любит.
Когда Мария Аронова училась в Театральном институте имени Бориса Щукина, она стала встречаться с Владиславом Гандрабурой. Вскоре актриса обнаружила, что ждёт от него ребёнка. Эта новость ошарашила молодого человека, из-за чего он временно прервал отношения с ней. После выписки из роддома Мария с удивлением увидела Владислава, ожидающего её у двери. Семья Ароновой приняла Гандрабуру, они стали жить в одном доме.
Мария Аронова в роли начальницы монастырского пансиона в спектакле «Мадемуазель Нитуш» (Фото: официальный сайт Театра им. Евгения Вахтангова)
Несмотря на рождение сына, которого назвали в честь Владислава, он, как и раньше продолжал вести себя безответственно: часто отсутствовал, приезжал и уезжал, когда ему вздумается. Матери Марии пришлось уволиться из библиотеки, чтобы заботиться о внуке. Через два года, прислушавшись к мнению Людмилы Петровны, Аронова решила расстаться с Владиславом, который не только не помогал ей, но и начал проявлять агрессию — поднимать на неё руку.
Вскоре мама актрисы заболела: у неё диагностировали рак. Болезнь прогрессировала быстро, увы, Людмила Петровна умерла.
Мария Аронова хотела растить сына в полноценной семье. Две попытки наладить семейную жизнь оказались неудачными. Первым избранником актрисы был программист Алексей, которого она не любила. Мария надеялась, что он сможет стать опорой для её сына и заменить ему отца. Но спустя год, осознав, что эти отношения не приносят им счастья, они приняли решение расстаться.
Мария Аронова (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
Затем у Марии были отношения с женатым актёром Валерием Афанасьевым. Он два месяца жил у Ароновой на полном её содержании из-за проблем с работой, а потом, раскаявшись, вернулся к жене и детям. После этих событий у Марии началась чёрная полоса: у неё украли сумку с деньгами, потом ограбили её квартиру. Кроме того, артистка заразилась гепатитом и чудом выжила.
После ограбления Мария обратилась за помощью к своему другу Евгению Фомину, руководителю транспортного отдела Театра им. Евгения Вахтангова (Мария Арона работает в нём с 1994 года). Его поддержка переросла в заботу, он стал её провожать после работы и одаривать вниманием. Со временем Мария увидела в нём надёжного спутника и отца для своего сына, который стал называть его папой. Вскоре они стали жить вместе.
Евгений полюбил её сына и мечтал о собственных детях. В 2004 году у них родилась дочь Серафима.
Мария Аронова с сыном Владиславом, дочерью Серафимой и внучкой Антониной (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
Прожив вместе 20 лет, Мария и Евгений решили узаконить свои отношения. Они поженились в 2018 году, и по словам Ароновой, свадьба состоялась благодаря рекомендациям священника и её инициативе. Пусть и актриса содержит всю семью, она нисколько не умаляет заслуги мужа, который в своё время сделал всё возможное для её комфорта и благополучия семьи. Именно Евгений занимался воспитанием детей и заботился о них, пока она была занята на съёмках и в театре, по сути, заменив им мать.
Сегодня актриса празднует свой день рождения. Мария счастлива, ведь рядом с ней любящий её муж, а также сын и дочь, чьё благополучие для неё превыше собственного.
Мария Аронова с внучкой Антониной (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
Владислав пошёл по стопам Марии и стал актёром, они вместе играют в спектакле «Мёртвые души». Дочь Серафима выбрала медицинскую специальность. А ещё Аронова обожает свою внучку Антонину, дочь Владислава. Некоторые фотографии с ней актриса выкладывала на странице в Instagram*.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Выбрала актёрство, а не свадьбу
Когда Марии Ароновой было 14, она влюбилась в 28-летнего аспиранта по имени Улугбек, который прекрасно танцевал и владел искусством восточной борьбы. Вместе они стали мечтать о большой семье. Улугбек стал частым гостем в доме Ароновых. Вскоре он сделал Марии предложение руки и сердца. Она забросила все свои увлечения, представляя себя образцовой женой, и с нетерпением ожидала свадьбы. Мать Ароновой Людмила Петровна не противилась её выбору так рано выйти замуж.
«Какие у неё были варианты? Запереть меня? Я всё равно бы сбежала! Я мечтала о большом доме, где стану хозяйкой и матерью множества детишек. Единственная преграда — нужно было дождаться 16-летия», — вспоминала актриса.Вскоре в Москву приехали сваты со стороны Улугбека, а в городе Ургенче, где он вырос, родственники начали строить дом для будущей семьи.
Мария Аронова (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
До свадьбы оставалось полгода, когда Мария решила в последний раз отдохнуть с ровесниками и отправилась в лагерь. Там она окунулась в насыщенную творческую жизнь, которая полностью её поглотила, заставив забыть о своём женихе. Больше Мария не хотела быть домохозяйкой, она мечтала о сцене. Вернувшись в Москву, Аронова сразу призналась жениху, что больше его не любит.
«Улугбек стоял на коленях, и обливаясь слезами, умолял не бросать его, а я не чувствовала ни жалости, ни сожаления», — рассказывала артистка.Спустя годы, встретившись с Улугбеком в Москве, Мария увидела фотографию его семьи и узнала, что он до сих пор хранит её портрет как дорогую память об их отношениях, а его родственники гордятся, что знакомы с известной актрисой.
Жизнь с нерадивым мужем и болезнь матери
Когда Мария Аронова училась в Театральном институте имени Бориса Щукина, она стала встречаться с Владиславом Гандрабурой. Вскоре актриса обнаружила, что ждёт от него ребёнка. Эта новость ошарашила молодого человека, из-за чего он временно прервал отношения с ней. После выписки из роддома Мария с удивлением увидела Владислава, ожидающего её у двери. Семья Ароновой приняла Гандрабуру, они стали жить в одном доме.
Мария Аронова в роли начальницы монастырского пансиона в спектакле «Мадемуазель Нитуш» (Фото: официальный сайт Театра им. Евгения Вахтангова)
Несмотря на рождение сына, которого назвали в честь Владислава, он, как и раньше продолжал вести себя безответственно: часто отсутствовал, приезжал и уезжал, когда ему вздумается. Матери Марии пришлось уволиться из библиотеки, чтобы заботиться о внуке. Через два года, прислушавшись к мнению Людмилы Петровны, Аронова решила расстаться с Владиславом, который не только не помогал ей, но и начал проявлять агрессию — поднимать на неё руку.
Вскоре мама актрисы заболела: у неё диагностировали рак. Болезнь прогрессировала быстро, увы, Людмила Петровна умерла.
Иллюзия семейного счастья
Мария Аронова хотела растить сына в полноценной семье. Две попытки наладить семейную жизнь оказались неудачными. Первым избранником актрисы был программист Алексей, которого она не любила. Мария надеялась, что он сможет стать опорой для её сына и заменить ему отца. Но спустя год, осознав, что эти отношения не приносят им счастья, они приняли решение расстаться.
Мария Аронова (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
Затем у Марии были отношения с женатым актёром Валерием Афанасьевым. Он два месяца жил у Ароновой на полном её содержании из-за проблем с работой, а потом, раскаявшись, вернулся к жене и детям. После этих событий у Марии началась чёрная полоса: у неё украли сумку с деньгами, потом ограбили её квартиру. Кроме того, артистка заразилась гепатитом и чудом выжила.
Заботливый и преданный супруг
После ограбления Мария обратилась за помощью к своему другу Евгению Фомину, руководителю транспортного отдела Театра им. Евгения Вахтангова (Мария Арона работает в нём с 1994 года). Его поддержка переросла в заботу, он стал её провожать после работы и одаривать вниманием. Со временем Мария увидела в нём надёжного спутника и отца для своего сына, который стал называть его папой. Вскоре они стали жить вместе.
Евгений полюбил её сына и мечтал о собственных детях. В 2004 году у них родилась дочь Серафима.
Мария Аронова с сыном Владиславом, дочерью Серафимой и внучкой Антониной (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
Прожив вместе 20 лет, Мария и Евгений решили узаконить свои отношения. Они поженились в 2018 году, и по словам Ароновой, свадьба состоялась благодаря рекомендациям священника и её инициативе. Пусть и актриса содержит всю семью, она нисколько не умаляет заслуги мужа, который в своё время сделал всё возможное для её комфорта и благополучия семьи. Именно Евгений занимался воспитанием детей и заботился о них, пока она была занята на съёмках и в театре, по сути, заменив им мать.
Ароновой 53!
Сегодня актриса празднует свой день рождения. Мария счастлива, ведь рядом с ней любящий её муж, а также сын и дочь, чьё благополучие для неё превыше собственного.
Мария Аронова с внучкой Антониной (Фото: Instagram*, @aronova_masha)
Владислав пошёл по стопам Марии и стал актёром, они вместе играют в спектакле «Мёртвые души». Дочь Серафима выбрала медицинскую специальность. А ещё Аронова обожает свою внучку Антонину, дочь Владислава. Некоторые фотографии с ней актриса выкладывала на странице в Instagram*.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина