Любовь с узбеком, свадьба с самодуром и роман с женатым актёром: что пережила Мария Аронова, чтобы обрести счастье

Народная артистка РФ Мария Аронова перевоплощалась на сцене и в Екатерину II в спектакле «Царская охота», и в смешную и обаятельную начальницу монастырского пансиона в «Мадемуазели Нитуш», а в спектакле «Мёртвые души» актриса исполняет несколько ролей. Стоит вспомнить её игру в фильме «Батальонъ» — Аронова предстала в образе жёсткой русской женщины-офицера Марии Бочкарёвой, возглавлявшей женский батальон смерти.