«Есть прайс»: Сергей Романович высказался о финансовом обеспечении и семейных отношениях

02 июня 2026, 21:28

Сергей Романович раскритиковал мужчин, которые требуют «что-то взамен» от женщин

Сергей Романович (Фото: Instagram* / @s_romanovich)

Сергей Романович неожиданно оказался в центре обсуждений после своих рассуждений о роли мужчины и женщины в отношениях в своём блоге.





Звезда сериалов «Ольга» и «Чернобыль: Зона отчуждения» резко высказался в адрес мужчин, которые считают, что финансовая поддержка партнёрши должна сопровождаться неким «обменом услугами».



По мнению актёра, если человек воспринимает отношения как сделку, то ему стоит искать формат, где условия изначально оговорены. Романович подчеркнул, что в серьёзных отношениях и семье такой подход выглядит незрелым и неуместным.





«Если ты рассматриваешь женщину как будущую мать своих детей и человека, с которым собираешься строить семью, как вообще можно задавать вопрос: "Что ты можешь дать взамен?"» — заявил Сергей Романович.