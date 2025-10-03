Стало известно о проблемах со здоровьем Любови Успенской

03 октября 2025, 08:42

Mash: Любовь Успенская сломала руку и отменила концерты

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская певица Любовь Успенская отменила ближайшие концерты и корпоративы из-за перелома руки. Также она не выступит сегодня в Екатеринбурге. Об этом пишет телеграм-канал Mash.