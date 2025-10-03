Стало известно о проблемах со здоровьем Любови Успенской
Российская певица Любовь Успенская отменила ближайшие концерты и корпоративы из-за перелома руки. Также она не выступит сегодня в Екатеринбурге. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По его данным, именно травма стала причиной отмены мероприятий, хотя ее представители ссылались на «технические причины». Сотрудники площадки отметили, что из-за проблем со здоровьем артистка какое-то время не сможет появляться на сцене. По их словам, врачи настаивают на лечении и полном выздоровлении.
Ранее королева шансона рассказала, как скрывается от внимания поклонников в публичных местах. Звезда объяснила, что перед выходом из дома она специально меняет свою внешность, чтобы ее не узнавали.
