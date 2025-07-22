«Злая кончалыга»: Экс-супруга рэпера Гуфа высказалась об Алёне Водонаевой

22 июля 2025, 11:30

Айза Анохина посоветовала Алёне Водонаевой не открывать рот и сидеть дома

Айза Анохина (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина довольно грубо высказалась о модели Алёне Водонаевой. Причиной стали фотографии 43-летней Водонаевой, которые она опубликовала в своём блоге. Весьма противоречивые высказывания о модели Айза написала в своём блоге.





Телеведущая Алёна Водонаева накануне восхитила публику своей фигурой, показав весьма откровенные снимки. Поклонники оставили под фото множество комментариев, оценив прекрасные формы девушки. Отмечается, что рэп-исполнительница Айза Анохина тоже не прошла мимо фото своей бывшей приятельницы.



Айза заявила, что модельную внешность у Водонаевой не отнять, но при этом грубо обозвала заклятую подругу.

«Водонаева всё такая же злая кончалыга, но красотка с потрясающей фигурой. Этого не отнять. Главное, чтобы рот не открывала. Вообще цены не будет», — написала в своём блоге звезда.