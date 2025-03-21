Любовь Успенская отомстила Филиппу Киркорову в самый тяжёлый для него период

Филипп Киркоров и Любовь Успенская (фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)
Филипп Киркоров, сегодня похоронивший отца, получил ещё одно неприятное известие. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с артиста компенсации в пользу певицы Любови Успенской.
Теперь Киркорову придётся выплатить 90 тысяч рублей артистке в качестве компенсации за то, что обозвал её «попрошайкой», якобы выпрашивающей у него подарки.
По всей видимости, доказательств артист не привёл, поэтому суд счёл оскорбление порочащим честь и достоинство Успенской. К слову, она намеревалась отсудить 10 миллионов, однако суд оценил причинённый ей моральный вред всего лишь в 90 тысяч.
Киркоров и Успенская, некогда обнимавшиеся на сцене и демонстрировавшие свою крепкую дружбу, серьёзно поссорились. Сначала певица обозвала коллегу «женоненавистником», за что получила ответ от поп-короля, который назвал её «попрошайкой». Успенская посчитала это поводом для обращения в суд и, как выяснилось, не прогадала.
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По всей видимости, доказательств артист не привёл, поэтому суд счёл оскорбление порочащим честь и достоинство Успенской. К слову, она намеревалась отсудить 10 миллионов, однако суд оценил причинённый ей моральный вред всего лишь в 90 тысяч.
Киркоров и Успенская, некогда обнимавшиеся на сцене и демонстрировавшие свою крепкую дружбу, серьёзно поссорились. Сначала певица обозвала коллегу «женоненавистником», за что получила ответ от поп-короля, который назвал её «попрошайкой». Успенская посчитала это поводом для обращения в суд и, как выяснилось, не прогадала.
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Анастасия Чинкова