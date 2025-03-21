Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Любовь Успенская отомстила Филиппу Киркорову в самый тяжёлый для него период

Любовь Успенская отомстила Филиппу Киркорову в самый тяжёлый для него период

Мосгорсуд признал законным взыскание с Киркорова компенсации в пользу Успенской
Филипп Киркоров и Любовь Успенская (фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Филипп Киркоров и Любовь Успенская (фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Филипп Киркоров, сегодня похоронивший отца, получил ещё одно неприятное известие. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с артиста компенсации в пользу певицы Любови Успенской.
Теперь Киркорову придётся выплатить 90 тысяч рублей артистке в качестве компенсации за то, что обозвал её «попрошайкой», якобы выпрашивающей у него подарки.

По всей видимости, доказательств артист не привёл, поэтому суд счёл оскорбление порочащим честь и достоинство Успенской. К слову, она намеревалась отсудить 10 миллионов, однако суд оценил причинённый ей моральный вред всего лишь в 90 тысяч.

Киркоров и Успенская, некогда обнимавшиеся на сцене и демонстрировавшие свою крепкую дружбу, серьёзно поссорились. Сначала певица обозвала коллегу «женоненавистником», за что получила ответ от поп-короля, который назвал её «попрошайкой». Успенская посчитала это поводом для обращения в суд и, как выяснилось, не прогадала.

Читайте также:

Успенская готова поддержать Филиппа Киркорова после смерти его отца

Филипп Киркоров рассказал трогательную историю про фамильный перстень, доставшийся ему от отца

«Когда мама умерла, я радовал народ»: Филипп Киркоров на отпевании отца заявил о преследующем его злом роке
#суд
#вред
#певица
#подарки
#обращения
#компенсации
#артист
#киркоров
Пианист Даниил Крамер рассказал об угрожающих письмах с Украины после начала СВО
21 марта 2025, 18:20

Даниил Крамер (Фото: РИА Новости/Антон Вергун)

После начала специальной военной операции известному российскому пианисту, джазмену Даниилу Крамеру начали приходить письма с угрозами из Киева. Об этом сам народный артист Российской Федерации рассказал сегодня, 21 марта, в день своего 65-летия.
В разговоре с РИА Новости знаменитый музыкант уточнил, что угрожающие послания он стал получать после того, как где-то не то публично заявил, не то написал, что не собирается уезжать из России.

«Мне даже писали из Киева, чтобы не забыл взять с собой полиэтиленовый мешок, когда туда поеду. Чтобы было в чем меня обратно отправить по частям», — рассказал Крамер, родившийся в Харькове.

Артист вспоминает, что большинство зарубежных и даже некоторые из российских коллег были уверены, что он вскоре после 24 февраля 2022 года покинет Россию.

«Меня даже никто не спрашивал, уеду ли я, а спрашивали только, когда я это сделаю», — вспоминает музыкант.

Он также рассказал об одном музыканте из Польши, которого Крамер приглашал выступать на своих концертах. Так тот после начала боевых действий написал, что полагал Даниила «человеком чести», но разочаровался.

«Наверное, он думал, что "честь" моя должна проявиться в том, чтобы бросить свою страну и свою публику. Это совсем не моя позиция», — подчеркнул джазмен, юбиляр и достойный гражданин и человек Даниил Крамер.

Читайте также:

Столетие российского джаза отметят фильмом «ДЖАЗ 100»

Возлюбленный Ани Покров певец Артур Бабич подал документы гражданство РФ

Эмигрировавший из России Валерий Меладзе тайно приехал в Москву
#музыкант
#человек
#артист
#новости
#украина
#сво
#джаз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Соседов заявил, что зрителям скандального концерта Глюкозы нужно вернуть деньги
Соседов: зрители скандального выступления Глюкозы вправе просить компенсацию
21 марта 2025, 17:35

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что зрителям концерта певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), прошедшего в Красноярске в 2024 году, в День металлурга, необходимо вернуть деньги, потраченные на билет.
«Она была явно не в себе, люди вправе обратиться в кассы, если они хотят компенсацию и вернуть стоимость билета», — сказал Соседов на шоу «Алена, блин! Посидим».
Критик также добавил, что у певицы нет новых композиций.

Напомним, после выступления Глюкозы в Красноярске многие пользователи в соцсетях певицы возмутились её поведением во время концерта. По их мнению, Глюкоза находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Читайте также:

«Ребятушки, я не в рехабе!»: Глюкоза, похожая на пришельца и без волос, опровергла слухи о себе

Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотиков – видео

Певица Глюкоза сильно потеряла в весе из-за скандалов и «клубного» образа жизни
#шоу
#пользователи
#люди
#концерт
#певица
#алкоголь
#наркотики
#деньги
#компенсация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жизнь остановилась»: актриса Софья Лебедева рассказала, как переживает смерть матери
Актриса Софья Лебедева заявила, что тяжело переживает смерть матери
21 марта 2025, 17:23

Софья Лебедева (Фото: Инстаграм* @sofi.lebedeva)

Софья Лебедева раскрыла, как переживает смерть матери. Актриса из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» призналась в беседе с журналом «Атмосфера», что ее жизнь разделилась на «до» и «после».
«С уходом мамы моя жизнь остановилась. У меня как будто все началось с нуля, я учусь заново жить», — призналась артистка.

Лебедева подчеркнула, что сейчас много читает и старается найти в книгах ответы на волнующие вопросы. Звезда сравнила себя с Фениксом, который перерождается из пепла, и вспомнила о произведении Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой».

Еще Софья чувствует сильную поддержку родных. Однако семья не может полностью наполнить ее душу. Со смертью мамы она пришла к новой форме веры и духовности, которые дают ей силы жить. Артистка порассуждала и о карьере, объяснив, что не собирается уходить из профессии.

Лебедева отметила, что ощущает любовь и поддержку даже от своего пуделя по кличке Клуни. Она берет с собой питомца даже на съемки.

Читайте также:

Рэпер Offset попросил устроить экскурсию в Кремль, как приедет в Москву

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория расплакалась после отпевания дедушки

Паулина Андреева сообщила о разводе с Фёдором Бондарчуком

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#семья
#жизнь
#любовь
#съёмки
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Встречалась с турком-абьюзером и заработала нервный срыв: почему Маргарита Овсянникова рассталась с отцом своего сына?
21 марта 2025, 17:08

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Певица и актриса Маргарита Овсянникова громко заявила о себе участием в скандальном реалити-шоу «Дом-2». Телестройка стала трамплином для карьеры знаменитости. 21 марта Овсянникова отмечает свой 29 день рождения. Слухи о романах, карьерный путь и беременность от неизвестного — в материале «Радио 1».

Биография Маргариты Овсянниковой

Маргарита появилась на свет в 1996 году в Макеевке. С раннего возраста Овсянникова увлекалась танцами. В составе ансамбля «Родничок» она объездила много городов. Еще девочка обожала петь, она даже два года училась в музыкальной школе.

Родители Маргариты старались воспитывать дочь разносторонней. Она была на «ты» как с точными науками, так и с гуманитарными. Будущая звезда училась в физико-математическом классе и не раз отмечала, что всегда обожала математику.

Однако после школы Овсянникова решила поступить на преподавателя английского. Она хотела в совершенстве овладеть иностранным языком. Девушка любит путешествовать, а английский — международный язык, позволяющий общаться и комфортно себя чувствовать в любой стране.

В Москву Маргарита попала не сразу. Изначально свою карьеру девушка пыталась построить в Днепропетровске и Одессе, а затем в Киеве.

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)

Скандалы на «Дом-2»

В октябре 2017 года Овсянникова пришла на «Дом-2». Новая участница шоу сразу же заявила, что пришла к Роману Гриценко. Однако отношения между ними не сложились. Тогда телеведущие отправили Маргариту на вторую площадку телестройки — на Сейшельские острова.

Там она смогла раскрыться — привлекательная внешне, жизнерадостная, с шикарной фигурой. С противоположным полом отношения у Марго складывались легко, но вот с девушками построить дружбу не удавалось. Овсянникова нередко участвовала в конфликтах и драках. Несколько раз она «грызлась» с Лизой Триандафилиди, Сашей Черно. Александра Шева переворачивала ей на голову тарелку с едой. Однако телезрителям более всего запомнилась драка Маргариты с Леной Хроминой.

К слову, сама Овсянникова нечасто инициировала скандалы. Сразу после появления девушки на проекте ее обвинили в том, что до телестройки она занималась эскортом. Но Маргарита все отрицала.

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Эйфория»)

Музыка и телевидение

Еще на площадке «Дома-2» Маргарита продемонстрировала общественности свой чудный голос. В 2017 году она выпустила композицию «Под наркозом» и клип к этой же песне. Еще на кастинге Овсянникова отметила, что она — достойная конкурентка Ольге Бузовой.

Свои слова звезда подтвердила после ухода с шоу, выпустив в 2018 году песню «Бомбовая». Каждый релиз девушки превращался в знаковое событие. Так, в клипе на трек «Виталий» роль главного героя исполнил резидент Comedy Club Антон Лирник. Еще Овсянникова представила поклонникам кавер на песню группы Scorpions под названием Wind of change.

Работа в эскорте, сын от неизвестного и пластические операции: почему публика не верит в дружбу Киркорова и Маргариты и Овсянниковой из «Дома-2»
Работа в эскорте, сын от неизвестного и пластические операции: почему публика не верит в дружбу Киркорова и Маргариты и Овсянниковой из «Дома-2»
В 2020 году Маргарита запустила агентство The Most Media Group, специализирующееся в сфере консалтинга, моды, рекламы и пиара. Его соучредителем выступил Артур Еремеев.

Исполнительница заключила договор с каналом Fashion TV Russia — она начала работать главным редактором. Старания Овсянниковой не прошли мимо критиков: девушке присудили премию Topical Style Awards — 2020 в номинации «Fashion-редактор года».

Маргарита Овсянникова (Фото: кадр из клипа «Последний раз»)


В 2021 году Маргарита рассказала поклонникам о своем участии в съемках 3-го сезона сериала «Содержанки». Певица надеется в дальнейшем продолжить актерскую карьеру.

Публику порадовал видеоклип на песню «Эйфория» — в нем снялся Дмитрий Тарасов. В ролик попали и пикантные сцены с участием певицы и футболиста.

Осенью 2024 года Маргарита попала в проект «Звездные танцы» на ТНТ. Вместе с Овсянниковой выступал Антон Пануфник.﻿ Пара попала в команду Татьяны Денисовой.

Маргарита Овсянникова и Антон Пануфник (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Личная жизнь

До проекта «Дом-2» артистка собиралась выйти замуж за неизвестного молодого человека, но потом узнала о его неверности. На самом шоу Овсянниковой найти любовь не удалось. Покинув «Дом-2», Марго находилась в отношениях с турецким бизнесменом, но все закончились скандалом. Мужчина приревновал избранницу — ему показалось, что на одном из концертов в Сочи она чрезмерно легкомысленно оделась. Когда артистка приехала к нему в Стамбул, в пылу ссоры возлюбленный ударил ее головой в стену. Девушка вернулась в Москву с сотрясением мозга.

Затем Овсянникова встречалась с бизнесменом по имени Виталий. С ним она познакомилась в караоке-баре. Мужчина щедро одаривал возлюбленную, нередко возил ее в отпуск, презентовал ей мерседес за восемь миллионов рублей и квартиру в элитном ЖК «Фили Град». А девушка выпустила песню под названием «Виталий».

«Кажется, я нашла своего принца», — радовалась Маргарита.

Однако отношения сошли на нет.

Маргарита Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)


В начале 2021 года публика начала судачить о романе Марго и солиста группы «Стекловата» Артура Еремеева, с которым у нее был общий бизнес.

В конце 2021 года вокруг беременности артистки развернулся скандал. На одно из светских мероприятий Овсянникова пришла с футболистом Дмитрием Тарасовым. Некоторые обратили внимание на округлившийся живот Марго. Мгновенно появились слухи о возможном отцовстве Тарасова, женатого на модели Анастасии Костенко.

Сообщения о его причастности к своей беременности Маргарита не подтвердила, но настоящего отца ребенка Овсянникова раскрывать не стала. Она лишь подчеркнула, что это не публичный человек, и она его очень любит.

В марте 2023 года Овсянникова призналась, что рассталась с папой своего сына. Она уточнила, что не ощущала от него поддержки и участия в тяжелые моменты беременности и послеродового периода.

На фоне неудачи в личной жизни, как отмечала сама певица, у нее случился нервный срыв.

Студентка увела мужа у Бузовой и родила ему четырех детей: как Анастасия Костенко построила семью с футболистом Тарасовым
Студентка увела мужа у Бузовой и родила ему четырех детей: как Анастасия Костенко построила семью с футболистом Тарасовым

Маргарита Овсянникова сейчас

19 декабря 2024 года поклонники Маргариты увидели комедию «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях. Овсянникова тоже попала в каст и снялась в нескольких эпизодах — на пляже и в самолете. На самолете ее героиня была вместе с Романом Курцыным.﻿

Кстати, с королем поп-музыки певица довольно тесно сотрудничала. В начале 2025-го они представили совместный клип «Молодая Мадонна».

Сейчас Овсянникова активно развивает карьеру. В День всех влюбленных она выпустила песню «I love you».

Читайте также:

Просил помощи у Бузовой и сидит на шее у жены: как после ухода из футбола живет Дмитрий Тарасов и сколько он зарабатывает

Настя Ивлеева не познакомила отца с мужем, а Анна Чиповская тайно развелась: 8 звезд, которые хранят свою личную жизнь в секрете

Муж изменял с «приятельницами», а она вытирала сопли на «Фабрике звезд»: как отец Риты Дакоты стал ее самым большим страхом

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#статьи
#музыка
#драка
#бизнес
#проект
#певица
#любовь
#скандал
#танцы
#шоу
#мужчина
#отношения
#день всех влюблённых
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рэпер Offset попросил устроить экскурсию в Кремль, как приедет в Москву
21 марта 2025, 16:53

рэпер Offset (Фото: Instagram*, @offsetyrn)

Рэпер Offset, чей концерт в Москве запланирован на апрель, попросил организаторов устроить ему экскурсию по Кремлю.
Как пишет телеграм-канал Mash, артист общался с рэпером DaBaby, который уже приезжал с шоу в столицу России. Тот рассказал Offset, что Москву стоит посетить.

Также стало известно, что хочет рэпер от организаторов концерта: машину Rolls-Royce, на которой будет передвигаться по столице, номер в гостинице с видом на Красную площадь и, главное, экскурсию по Кремлю.

Offset заявил, что хочет проникнуться атмосферой Москвы, посетить местные бутики и купить сувениры.

Переговоры с рэпером Offset о проведении концерта велись с осени 2024 года. Самый забавный пункт в его райдере — кукурузные хлопья российского производства.

Читайте также:

«Я замужем!»: Певица Алекса поставила точку в «мыльной опере» с разводом

«Ощущение сдавленности головы»: Бородиной стало плохо в самолёте, летевшем на Мальдивы

Сестра Зендеи злобно напомнила о себе, чтобы получить приглашение на свадьбу

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#шоу
#артист
#переговоры
#москва
#рэп
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате