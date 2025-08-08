«Большой стресс для организма»: Оксана Федорова больше недели голодает ради фигуры

08 августа 2025, 20:08

Телеведущая Оксана Федорова отправилась в Крым на лечебное голодание

Оксана Федорова (Фото: Телеграм/fedorovaoxana)

Телеведущая Оксана Федорова отправилась в оздоровительный центр Крыма, чтобы избавиться от лишних килограммов. Она решилась на лечебное голодание под присмотром врачей. Об этом стало известно из ее личного блога.





47-летняя обладательница титула «Мисс Вселенная» рассказала, что первый день дался ей тяжело, но затем она быстро адаптировалась. Звезда подчеркнула, что такой метод требует профессионального подхода, так как представляет немалый стресс для организма. При этом ранее она неоднократно заявляла, что в целом довольна своей внешностью, хотя иногда переживала из-за осанки.

«Сегодня пошел 9 день без еды. Два дня как уже не хочется есть», — говорится в ее посте.