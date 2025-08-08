«Бросают нищей»: сколько денег новый возлюбленный Дибровой Товстик намерен оставить бывшей

08 августа 2025, 21:38

Новый возлюбленный Дибровой Товстик хочет оставить экс-жене миллиард рублей

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Бизнесмен Роман Товстик, которого называют новым спутником Полины Дибровой, прокомментировал ситуацию с разводом в социальных сетях.