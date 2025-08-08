«Бросают нищей»: сколько денег новый возлюбленный Дибровой Товстик намерен оставить бывшей
Бизнесмен Роман Товстик, которого называют новым спутником Полины Дибровой, прокомментировал ситуацию с разводом в социальных сетях.
Он подтвердил, что намерен передать бывшей жене значительную сумму — почти миллиард рублей — и одновременно планирует через суд закрепить за собой проживание только двух детей, тогда как четверо останутся с Еленой.
По словам Товстика, он, дети и их мать оказались вовлечены в «лживую историю», причём вопрос развода обсуждался в их семье уже давно. Когда он опубликовал пост о намерении официально развестись, Елена эмоционально отреагировала и написала, что теперь ему придётся воспитывать всех детей. На основании этих комментариев его адвокат подал иск о том, чтобы дети жили с отцом, однако после того как Лена вышла на связь, стороны приступили к переговорам и обсуждению деталей.
Товстик уточнил, что малыши до 10 лет останутся с матерью, а он рассчитывает, что с ним будут проживать двое — Аня и Артём. Место проживания старшего сына Андрея не обсуждается, поскольку ему уже больше 18 лет. Бизнесмен также пообещал полностью обеспечивать всех детей и опроверг утверждения о том, что Елену «бросают нищей»: по его словам, ей передаётся крупный капитал — сейчас сумма приблизилась к миллиарду рублей — и ещё остаются дополнительные активы. Он выразил надежду на мирное урегулирование и подписание всех необходимых документов.
