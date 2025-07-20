Любовь Успенская публично осадила Прохора Шаляпина: «Ты для меня старый, а я слишком молодая для тебя!»

20 июля 2025, 12:50

Успенская назвала старым публично флиртовавшего с ней Шаляпина

Любовь Успенская (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Любовь Успенская публично отказала Прохору Шаляпину, который попытался пофлиртовать с ней на VK Fest в Москве. Об этом сообщает МУЗ-ТВ на своей странице в Telegram-канале.





На сцене фестиваля Шаляпин обратился к певице и попытался с ней пофлиртовать.





«Вы просто мой кумир, Любовь. Как бы мне хотелось сесть с Вами в кабриолет», – заявил шоумен.

«Послушай, во-первых, ты для меня старый, не в моем вкусе. (А во-вторых,) я слишком молодая для тебя!», – с иронией отметила певица.