Любовь Успенская публично осадила Прохора Шаляпина: «Ты для меня старый, а я слишком молодая для тебя!»
Успенская назвала старым публично флиртовавшего с ней Шаляпина
Любовь Успенская публично отказала Прохору Шаляпину, который попытался пофлиртовать с ней на VK Fest в Москве. Об этом сообщает МУЗ-ТВ на своей странице в Telegram-канале.
На сцене фестиваля Шаляпин обратился к певице и попытался с ней пофлиртовать.
«Вы просто мой кумир, Любовь. Как бы мне хотелось сесть с Вами в кабриолет», – заявил шоумен.Успенская в ответ поспешила осадить молодого коллегу, пошутив о разнице в возрасте.
«Послушай, во-первых, ты для меня старый, не в моем вкусе. (А во-вторых,) я слишком молодая для тебя!», – с иронией отметила певица.Зрители отреагировали на этот диалог бурными аплодисментами, а в комментариях под публикацией пользователи мессенджера похвалили звёзд за чувство юмора.