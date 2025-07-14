«Он клялся в любви, плакал, тратил деньги»: Успенская призналась в изменах мужьям
Успенская призналась, что изменяла своим законным мужьям
Певица Любовь Успенская всегда пользовалась вниманием мужчин. За её плечами четыре брака, но мимолетных романов было гораздо больше. Звезда шансона никогда не ограничивала себя в вопросах верности, считая, что творческим людям не место в рамках моногамии.
Певица открыто призналась в своих изменах мужьям. Она не считает измену чем-то предосудительным и находит для этого оправдание.
«Я творческий человек, не могу просто «заряжаться» от батарейки. Иногда мне нужно вдохновение, и вдруг на моем пути оказывается кто-то, кто его приносит. Мне нужна эта любовь, даже если она не будет глубокой. Это может быть не тактильная любовь, хотя и такая тоже возможна. Творческих людей нельзя держать в клетке», — делилась она в интервью с Надеждой Стрелец.Любовь Залмановна также пережила предательства и не понимает, как её партнёры могли на это решиться.
«Как можно было мне изменить? Он клялся в любви, плакал, тратил деньги на композиторов, чтобы писать для меня песни. Как можно так любить и потом предать?» — недоумевает певица.Тем не менее прощать измены она готова, ведь именно в тяжелые эмоциональные моменты у неё рождаются самые яркие хиты. Так появилась знаменитая песня «К единственному нежному», вдохновленная переживаниями из-за измены её четвертого мужа Александра Плаксина.
«Он возвращался, осознав, что я создала такую песню, что его сердце разрывается. На коленях просил меня простить», — вспоминает Успенская.