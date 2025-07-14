«Он клялся в любви, плакал, тратил деньги»: Успенская призналась в изменах мужьям

Успенская призналась, что изменяла своим законным мужьям
Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Любовь Успенская всегда пользовалась вниманием мужчин. За её плечами четыре брака, но мимолетных романов было гораздо больше. Звезда шансона никогда не ограничивала себя в вопросах верности, считая, что творческим людям не место в рамках моногамии.



Певица открыто призналась в своих изменах мужьям. Она не считает измену чем-то предосудительным и находит для этого оправдание.

«Я творческий человек, не могу просто «заряжаться» от батарейки. Иногда мне нужно вдохновение, и вдруг на моем пути оказывается кто-то, кто его приносит. Мне нужна эта любовь, даже если она не будет глубокой. Это может быть не тактильная любовь, хотя и такая тоже возможна. Творческих людей нельзя держать в клетке», — делилась она в интервью с Надеждой Стрелец.
Любовь Залмановна также пережила предательства и не понимает, как её партнёры могли на это решиться.

«Как можно было мне изменить? Он клялся в любви, плакал, тратил деньги на композиторов, чтобы писать для меня песни. Как можно так любить и потом предать?» — недоумевает певица.
Тем не менее прощать измены она готова, ведь именно в тяжелые эмоциональные моменты у неё рождаются самые яркие хиты. Так появилась знаменитая песня «К единственному нежному», вдохновленная переживаниями из-за измены её четвертого мужа Александра Плаксина.

«Он возвращался, осознав, что я создала такую песню, что его сердце разрывается. На коленях просил меня простить», — вспоминает Успенская.

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Анастасия Хохлова

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