«Он клялся в любви, плакал, тратил деньги»: Успенская призналась в изменах мужьям

14 июля 2025, 10:29

Успенская призналась, что изменяла своим законным мужьям

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Любовь Успенская всегда пользовалась вниманием мужчин. За её плечами четыре брака, но мимолетных романов было гораздо больше. Звезда шансона никогда не ограничивала себя в вопросах верности, считая, что творческим людям не место в рамках моногамии.





Певица открыто призналась в своих изменах мужьям. Она не считает измену чем-то предосудительным и находит для этого оправдание.





«Я творческий человек, не могу просто «заряжаться» от батарейки. Иногда мне нужно вдохновение, и вдруг на моем пути оказывается кто-то, кто его приносит. Мне нужна эта любовь, даже если она не будет глубокой. Это может быть не тактильная любовь, хотя и такая тоже возможна. Творческих людей нельзя держать в клетке», — делилась она в интервью с Надеждой Стрелец.

«Как можно было мне изменить? Он клялся в любви, плакал, тратил деньги на композиторов, чтобы писать для меня песни. Как можно так любить и потом предать?» — недоумевает певица.

«Он возвращался, осознав, что я создала такую песню, что его сердце разрывается. На коленях просил меня простить», — вспоминает Успенская.