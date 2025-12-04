Любовь Успенская рассказала, как отпразднует Новый год

04 декабря 2025, 00:18

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Известная певица Любовь Успенская поделилась своими новогодними традициями и планами. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что для нее самое важное в этот период.





Главным приоритетом остаётся семейный уют и присутствие дочери Татьяны в праздничную ночь. По словам Успенской, несмотря на плотный концертный график, приход 2026 года она встретит в кругу семьи.



«Уже во второй половине декабря я наряжаю елку, украшаю дом, чтобы создать праздничное настроение, потому что в последние годы все сложнее создавать это самое настроение», — сказала певица.