Любовь Успенская рассказала об изменах: «Да, есть грешки подобного рода»

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)
Певица Любовь Успенская не обделена вниманием противоположного пола. Звезда признавалась, что ухажеров было довольно много. Однако теперь артистка решила рассказать о предательстве со стороны мужчин.
Со слов Любови, как таковых измен со стороны кавалеров в ее адрес никогда не было.
Вместе с тем Успенская подчеркнула, что смогла бы простить измену возлюбленного, но предательство — никогда.
Любовь призналась, что бывший муж как раз предал ее во время покупки недвижимости для звездной жены.
В настоящее время Любовь больше не хочет вступать в отношения и думать об изменах.
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«Наверное, больше я была склонна к тому, чтобы изменить. Да, есть грешки подобного рода, но это было, простите, очень давно», — откровенничала артистка.
Вместе с тем Успенская подчеркнула, что смогла бы простить измену возлюбленного, но предательство — никогда.
«Мужчины все изменяют, какая бы ты красавица ни была. Дело не в этом. Лично для меня хуже измены может быть только предательство», — добавила певица.
Любовь призналась, что бывший муж как раз предал ее во время покупки недвижимости для звездной жены.
«Он просто переписал квартиру на себя, и все, пришлось из-за этого судиться», — обратила внимание Успенская в беседе с Общественной Службой Новостей.
В настоящее время Любовь больше не хочет вступать в отношения и думать об изменах.
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Ольга Енгалычева