Любовь Успенская рассказала, с какими песнями у неё ассоциируется Новый год
Певица Любовь Успенская рассказала, с какими песнями у неё ассоциируется Новый год. По словам артистки, главным новогодним хитом для неё остаётся легендарная песня «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», где главную роль сыграла Людмила Гурченко.
В беседе с Общественной Службой Новостей Успенская отметила, что эту композицию любят даже дети, а для её поколения она и вовсе стала частью детства. Именно с ней у певицы сильнее всего связан праздник. Также артистка призналась, что некоторые песни из её собственного репертуара создают ощущение зимней сказки и вызывают тёплые воспоминания о событиях, происходивших накануне Нового года.
При этом не вся новогодняя классика ей по душе. Успенская призналась, что не любит некоторые композиции из фильма «Ирония судьбы». По её словам, отдельные мелодии из этой картины кажутся ей слишком тоскливыми и даже могут вгонять в депрессивное состояние.
