29 декабря 2025, 15:07

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Любовь Успенская рассказала, с какими песнями у неё ассоциируется Новый год. По словам артистки, главным новогодним хитом для неё остаётся легендарная песня «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», где главную роль сыграла Людмила Гурченко.