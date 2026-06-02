Юридический бизнес Екатерины Гордон показал убыток, несмотря на рост выручки
Сегодня в центре внимания — юридическая компания ООО «ГИС» («Гордон и сыновья»), одним из основателей которой является Екатерина Гордон. Фирма работает с 2010 года, а самой Гордон принадлежит 75% бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Остальные 25% находятся у её партнёра Максима Дмитриева. За годы работы компания стала одним из самых известных юридических брендов в российском шоу-бизнесе.
Несмотря на то что в 2025 году выручка компании выросла почти в два раза и достигла 56 миллионов рублей, финансовый результат оказался неожиданным. По итогам года ООО «ГИС» зафиксировало убыток в размере 3,7 миллиона рублей. Для сравнения: годом ранее компания завершила год с прибылью около 1,6 миллиона рублей.
Стоимость услуг в компании остаётся высокой. Консультации, подготовка процессуальных документов и представительство в суде оцениваются в десятки и сотни тысяч рублей. Однако сама Екатерина Гордон в последнее время всё реже занимается юридической практикой лично, уделяя больше внимания музыкальной карьере. Ранее она рассказывала подписчикам, что решила сосредоточиться на собственном творчестве и развитии как сольной исполнительницы.
При этом компания продолжает активно работать, участвует в благотворительных инициативах и проводит бесплатные юридические консультации. Также известно, что весной 2026 года за фирмой числилась налоговая задолженность около 363 тысяч рублей, однако на сегодняшний день этот вопрос полностью урегулирован, и претензий со стороны налоговых органов больше нет.
