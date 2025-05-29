Жена ST забыла про годовщину знакомства с рэпером
Вчера рэпера ST (Александра Степанова) и его жена Ассоль отмечали годовщину знакомства.
Рэпер решил обрадовать супругу красивым букетом и напомнил, что они празднуют 11 лет со дня встречи. Ассоль честно призналась, что забыла о годовщине. Зато ведущая все еще помнит, как не обратила внимания на артиста в тот день.
«У нас праздник. 11 лет назад 28 мая мы познакомились — забавная история про чай и как Саша растерялся, как все сбежались смотреть на знакомство и как я даже не заметила Сашу. Люблю Тебя!», — отметила Ассоль в соцсетях.
Поклонники пары поздравили Александра и его жену в комментариях.
«Красивый букет!», «Какие классные. Это очень мило», «Когда в 2016 году в первый раз увидел вас вместе на «Суперстихах», подумал: «Какая классная пара». Главное — любовь и взаимопонимание. Желаю вам все это сохранить», — написали фолловеры.
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