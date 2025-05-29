Жена ST забыла про годовщину знакомства с рэпером

29 мая 2025, 15:33

ST/ Александр Степанов с женой Ассоль (Фото: Инстаграм* @assol13)

Вчера рэпера ST (Александра Степанова) и его жена Ассоль отмечали годовщину знакомства.





Рэпер решил обрадовать супругу красивым букетом и напомнил, что они празднуют 11 лет со дня встречи. Ассоль честно призналась, что забыла о годовщине. Зато ведущая все еще помнит, как не обратила внимания на артиста в тот день.





«У нас праздник. 11 лет назад 28 мая мы познакомились — забавная история про чай и как Саша растерялся, как все сбежались смотреть на знакомство и как я даже не заметила Сашу. Люблю Тебя!», — отметила Ассоль в соцсетях.

«Красивый букет!», «Какие классные. Это очень мило», «Когда в 2016 году в первый раз увидел вас вместе на «Суперстихах», подумал: «Какая классная пара». Главное — любовь и взаимопонимание. Желаю вам все это сохранить», — написали фолловеры.