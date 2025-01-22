Неудачная пластика груди, диабет, измены и 90 млн: что привело к разводу Началовой и Алдонина, и как сложилась судьба их дочери?

Полузащитник Евгений Алдонин известен не только как двукратный чемпион России, но и как бывший супруг Юлии Началовой. После их «образцово-показательного» развода Алдонин продолжил поддерживать общение с певицей и совместно воспитывал их дочь Веру. Он не оставил девочку после трагической смерти Юлии в 2019 году.