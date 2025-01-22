Неудачная пластика груди, диабет, измены и 90 млн: что привело к разводу Началовой и Алдонина, и как сложилась судьба их дочери?

Евгений Алдонин (Фото: соцсети)
Полузащитник Евгений Алдонин известен не только как двукратный чемпион России, но и как бывший супруг Юлии Началовой. После их «образцово-показательного» развода Алдонин продолжил поддерживать общение с певицей и совместно воспитывал их дочь Веру. Он не оставил девочку после трагической смерти Юлии в 2019 году.
Сегодня Алдонину исполняется 45 лет. Несмотря на то что он ещё молод, за последние годы футболист поседел. В материале «Радио 1» мы расскажем о потерях и счастливых моментах в жизни полузащитника.
Карьера Алдонина была отмечена скандалами, включая красную карточку в «Волге». Завершив карьеру, он стал тренером в «Торпедо» и открыл футбольную академию.
С Алдониным все было иначе: он восхищался Юлией и не хотел менять её внешность. Их знакомство произошло благодаря Дейвиду Шемберасу, вскоре они начали встречаться. Алдонин сделал предложение Началовой за день до Нового 2006 года, а в июне пара поженилась. У них родилась дочь Вера. Поначалу их отношения казались крепкими, однако из-за частых разлук, связанных с работой, они стали отдаляться друг от друга. В 2011 году пара развелась мирно, сохранив хорошие отношения ради дочери.
Упоминание о третьем человеке в студии Бориса Корчевникова не было случайным: еще до развода в СМИ появились фотографии Юлии Началовой с хоккеистом Александром Фроловым, сделанные в американском ресторане. Певица подчеркивала, что начала встречаться с Александром лишь спустя полгода после расставания с Евгением Алдониным.
Алдонин проявил себя как настоящий джентльмен: он никогда не обвинял бывшую супругу в измене, не говорил о ней плохо и не требовал раздела имущества. Только после смерти Началовой Евгений позволил себе высказаться о её отношениях с хоккеистом.
В октябре 2016 года у пары родился сын Артем, что стало радостным событием для всей семьи. Дочка Евгения от Началовой, Вера, с удовольствием приняла своего нового брата. Отношения между девочкой и новой женой отца сложились легко: она часто навещала папу. Юлия также проявила доброжелательность к Ольге, поздравив её с рождением ребенка.
К сожалению, резкий скачок сахара в крови привел к серьезным осложнениям: Юлии был поставлен диагноз диабет, а рана на ноге переросла в гангрену. В результате развития сепсиса артистку ввели в медикаментозную кому, из которой она, к сожалению, так и не вышла. 16 марта 2019 года сердце 38-летней звезды остановилось.
В этот трагический момент её 12-летняя дочь Вера находилась в аэропорту Лондона, куда отправилась с одноклассниками. Эту ужасную новость выпало сообщить Евгению Алдонину, который встречал Веру в терминале. Этот день стал одним из самых тяжелых в жизни не только семьи Началовой, но и всех поклонников её таланта.
Футболист был в шоке, ведь когда Юлию госпитализировали, он связался с бывшими тестем и тещей, которые уверили его, что ситуация не серьезная и врачи следят за состоянием. Позже, услышав дрожащий голос матери Юлии, спортсмен понял, что дело обстоит гораздо хуже.
Однако возникли проблемы с квартирой, которую Алдонин оставила для дочери после развода. Часть недвижимости была переписана на Александра Фролова, который вложил в Началову 20 миллионов рублей. Алдонин пытался договориться с Фроловым, но безуспешно.
В итоге родители Юлии выставили квартиру на продажу за 90 миллионов рублей, чтобы разделить деньги между Фроловым и Верой.
Вера выступала в шоу «Дуэты» вместе с Александром Панайотовым, исполняя знаменитую песню «Герой не моего романа». Однако окружающих огорчает, что наследницу Алдонина преследуют трудные моменты. В ноябре 2021 года она потеряла бабушку.
Остаётся надеяться, что на этом череда утрат для семьи Алдонина закончится, а впереди их ждут только радостные события.
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ФутболЕвгений Алдонин родился в Алупке и, совмещая учебу с футболом, в 16 лет переехал в Волгоград, чтобы играть за «Ротор». Он привлек внимание в 2002 году, подписав контракт с ЦСКА, где добился успеха в сезоне 2005-2006. После травм и периодов на скамейке запасных, он оказался в «Мордовии», став ключевым игроком, прежде чем столкнуться с новыми повреждениями.
Карьера Алдонина была отмечена скандалами, включая красную карточку в «Волге». Завершив карьеру, он стал тренером в «Торпедо» и открыл футбольную академию.
Брак с Юлией НачаловойДо встречи с Евгением Алдониным Юлия Началова пережила сложные отношения с Дмитрием Ланским, который изменял ей. Эти отношения привели её к анорексии.
С Алдониным все было иначе: он восхищался Юлией и не хотел менять её внешность. Их знакомство произошло благодаря Дейвиду Шемберасу, вскоре они начали встречаться. Алдонин сделал предложение Началовой за день до Нового 2006 года, а в июне пара поженилась. У них родилась дочь Вера. Поначалу их отношения казались крепкими, однако из-за частых разлук, связанных с работой, они стали отдаляться друг от друга. В 2011 году пара развелась мирно, сохранив хорошие отношения ради дочери.
«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — рассказывала Началова в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Упоминание о третьем человеке в студии Бориса Корчевникова не было случайным: еще до развода в СМИ появились фотографии Юлии Началовой с хоккеистом Александром Фроловым, сделанные в американском ресторане. Певица подчеркивала, что начала встречаться с Александром лишь спустя полгода после расставания с Евгением Алдониным.
Алдонин проявил себя как настоящий джентльмен: он никогда не обвинял бывшую супругу в измене, не говорил о ней плохо и не требовал раздела имущества. Только после смерти Началовой Евгений позволил себе высказаться о её отношениях с хоккеистом.
Юлия Началова (Фото: соцсети)
Новые отношенияВ 2014 году Евгений Алдонин встретил Ольгу, девушку, не связанную с миром шоу-бизнеса. Позднее подписчики часто сравнивали её с Юлией Началовой, однако, скорее всего, у спортсмена были четкие представления о том, какой должна быть его идеальная партнерша. Красота Ольги не осталась незамеченной: один из новостных порталов даже включил её в список самых сексуальных жен футболистов, присвоив ей второе место.
В октябре 2016 года у пары родился сын Артем, что стало радостным событием для всей семьи. Дочка Евгения от Началовой, Вера, с удовольствием приняла своего нового брата. Отношения между девочкой и новой женой отца сложились легко: она часто навещала папу. Юлия также проявила доброжелательность к Ольге, поздравив её с рождением ребенка.
Фото: iStock/Shutter2U
Неудачная пластика грудиВ 2011 году у певицы была диагностирована подагра, что стало началом её мучительного пути к болезни. Артистка связывала своё недомогание с неудачной пластикой груди, которая привела к заражению крови и нарушению функции почек. Состояние здоровья певицы продолжало ухудшаться, весной 2019 года недуг обострился на фоне высокой рабочей нагрузки и игнорирования натертости на ноге.
К сожалению, резкий скачок сахара в крови привел к серьезным осложнениям: Юлии был поставлен диагноз диабет, а рана на ноге переросла в гангрену. В результате развития сепсиса артистку ввели в медикаментозную кому, из которой она, к сожалению, так и не вышла. 16 марта 2019 года сердце 38-летней звезды остановилось.
В этот трагический момент её 12-летняя дочь Вера находилась в аэропорту Лондона, куда отправилась с одноклассниками. Эту ужасную новость выпало сообщить Евгению Алдонину, который встречал Веру в терминале. Этот день стал одним из самых тяжелых в жизни не только семьи Началовой, но и всех поклонников её таланта.
«Вере сейчас тяжелее всего. Моя мама приехала, Юлины родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный, 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой», — делился Алдонин в программе «Пусть говорят» Первого канала.
Футболист был в шоке, ведь когда Юлию госпитализировали, он связался с бывшими тестем и тещей, которые уверили его, что ситуация не серьезная и врачи следят за состоянием. Позже, услышав дрожащий голос матери Юлии, спортсмен понял, что дело обстоит гораздо хуже.
Проблемы с квартиройФутболист Евгений Алдонин и его супруга были готовы принять в семью дочь Юлии Началовой, Веру, которая часто оставалась у них на праздники. Однако девочка была привязана к бабушке и дедушке по материнской линии, которые заботились о её обучении. Алдонин старался поддерживать Веру, возя её в отпуск и забирая из школы.
Однако возникли проблемы с квартирой, которую Алдонин оставила для дочери после развода. Часть недвижимости была переписана на Александра Фролова, который вложил в Началову 20 миллионов рублей. Алдонин пытался договориться с Фроловым, но безуспешно.
«Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил и принял. Но после развода я оставил Юле квартиру для Веры. Я знаю, что есть документ, который дает Александру Фролову права на половину недвижимости. Сейчас пытаюсь выстроить с ним диалог. Но по квартире он отмалчивается, конкретные вопросы со мной не решает», — заявлял Алдонин в программе «Привет, Андрей!» канала «Россия 1».
В итоге родители Юлии выставили квартиру на продажу за 90 миллионов рублей, чтобы разделить деньги между Фроловым и Верой.
Большое будущееЕвгений Алдонин уверен, что у его старшей дочери большое будущее. Девушка занимается вокалом и поступила во ВГИК, её часто сравнивают с известной мамой.
Вера выступала в шоу «Дуэты» вместе с Александром Панайотовым, исполняя знаменитую песню «Герой не моего романа». Однако окружающих огорчает, что наследницу Алдонина преследуют трудные моменты. В ноябре 2021 года она потеряла бабушку.
«9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина — бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек. Неожиданно и очень больно… Светлая память…» — сообщала о трагедии Таисия Началова.
Остаётся надеяться, что на этом череда утрат для семьи Алдонина закончится, а впереди их ждут только радостные события.
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