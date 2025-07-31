«Она для меня не ровня»: Прохор Шаляпин унизил супругу Ольгу Вашурину и довел ее до слез

31 июля 2025, 12:40

Прохор Шаляпин заявил, что супруга Ольга Вашурина ему не ровня

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram/aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин недавно женился на кондитере и телеведущей Ольге Вашуриной. Бракосочетание состоялось в рамках шоу «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница!». Уже спустя немного времени Прохор показал свой тяжелый характер и довел женщину до слез.





Согласно проекту, сначала пары вслепую обмениваются кольцами, а уже потом начинают притираться друг к другу. Первые дни брака между Шаляпиным и Ольгой прошли гармонично, но уже после начались скандалы.



В новом выпуске Вашурина отвезла Прохора на рынок, чтобы окунуть певца в свое прошлое и рассказать о своем становлении как кондитера. Все пошло не по плану, ведь Шаляпин всем своим видом показывал, как ему не нравится здесь находиться.





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«Когда он зашел на рынок, он был в напряжении. Меня тоже начало потряхивать, и я поняла: все пошло по одному месту», — передает слова Ольги Starhit.

«У нас в медиа много людей, и их никто не знает. Знают только меня и Волочкову. Зачем идти на рынок? Что за показуха? Она для меня не ровня, я впервые увидел Ольгу, когда женился на ней. Ничего грандиозного Ольга не сделала. Ну десять лет она ведет на канале „Пятница!“ программу. И что?» — сказал Прохор.

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«Я готов ее простить, если она приползет на коленях», — цинично сказал Прохор.