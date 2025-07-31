«Она для меня не ровня»: Прохор Шаляпин унизил супругу Ольгу Вашурину и довел ее до слез
Певец Прохор Шаляпин недавно женился на кондитере и телеведущей Ольге Вашуриной. Бракосочетание состоялось в рамках шоу «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница!». Уже спустя немного времени Прохор показал свой тяжелый характер и довел женщину до слез.
Согласно проекту, сначала пары вслепую обмениваются кольцами, а уже потом начинают притираться друг к другу. Первые дни брака между Шаляпиным и Ольгой прошли гармонично, но уже после начались скандалы.
В новом выпуске Вашурина отвезла Прохора на рынок, чтобы окунуть певца в свое прошлое и рассказать о своем становлении как кондитера. Все пошло не по плану, ведь Шаляпин всем своим видом показывал, как ему не нравится здесь находиться.
«Когда он зашел на рынок, он был в напряжении. Меня тоже начало потряхивать, и я поняла: все пошло по одному месту», — передает слова Ольги Starhit.
Как оказалось, успехи Вашуриной совсем не впечатляют певца. Женщина стала победительницей первого сезона шоу «Кондитер», после чего смогла дорасти до ведущей передачи. Несмотря на это, Шаляпин унизил Ольгу и заявил, что она ему не ровня.
«У нас в медиа много людей, и их никто не знает. Знают только меня и Волочкову. Зачем идти на рынок? Что за показуха? Она для меня не ровня, я впервые увидел Ольгу, когда женился на ней. Ничего грандиозного Ольга не сделала. Ну десять лет она ведет на канале „Пятница!“ программу. И что?» — сказал Прохор.
Услышав такое, Вашурина убежала от Шаляпина в слезах. Последний только ухмылялся в ответ и сказал, что именно Ольге нужно извиниться перед ним. Для этого ей нужно приползти на коленях к исполнителю.
«Я готов ее простить, если она приползет на коленях», — цинично сказал Прохор.