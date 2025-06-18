Любовник-зэк и пакет cо странным порошком: раскрыты новые детали смерти участницы «Дома-2»
24-летняя звезда «ДОМа-2» Кристина Белая была найдена мёртвой 30 мая в съёмной квартире. Странная смерть девушки до сих пор вызывает много вопросов, которые обсудили в студии «Пусть говорят».
Известно, что Кристина неудачно упала в ванной, ударилась головой и скончалась от полученной травмы. Однако по словам журналиста Светланы Свечкарёвой, которая начала собственное расследование, в данном инциденте много нестыковок.
Светлана выяснила, что Кристина в момент своей смерти была в квартире с любовником. Руслан Петросян дважды был судим за убийство и побои. Более того, по некоторым данным, 26-летний парень пребывал в состоянии измененного сознания, когда приехала полиция. Но когда Свечкарёва начала выяснять детали дела, о Руслане все резко отказались говорить.
Помимо этого, Светлана сообщила о найденном в квартире пакете с неустановленным порошком и неестественной позиции тела девушки.
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