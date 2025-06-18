Любовник-зэк и пакет cо странным порошком: раскрыты новые детали смерти участницы «Дома-2»

18 июня 2025, 21:49

Стали известны новые детали смерти участницы «Дома-2» Кристины Белой

Кристина Белая (Фото: Instagram* @kris.sd3)

24-летняя звезда «ДОМа-2» Кристина Белая была найдена мёртвой 30 мая в съёмной квартире. Странная смерть девушки до сих пор вызывает много вопросов, которые обсудили в студии «Пусть говорят».