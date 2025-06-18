Соседов назвал имена западных артистов, которые использовали российские хиты

18 июня 2025, 19:18

Сергей Соседов ( РИА Новости / Екатерина Чеснокова )

Зачастую российские поп-звезды черпают вдохновение в творчестве зарубежных артистов, используя их наработки для создания собственных хитов. Принято считать, что именно российские исполнители заимствуют идеи у зарубежных коллег, однако, как утверждает музыкальный критик Сергей Соседов, встречаются и противоположные случаи.