Соседов назвал имена западных артистов, которые использовали российские хиты

Сергей Соседов ( РИА Новости / Екатерина Чеснокова )

Зачастую российские поп-звезды черпают вдохновение в творчестве зарубежных артистов, используя их наработки для создания собственных хитов. Принято считать, что именно российские исполнители заимствуют идеи у зарубежных коллег, однако, как утверждает музыкальный критик Сергей Соседов, встречаются и противоположные случаи.



В беседе с Общественной Службой Новостей ( ОСН ) Соседов отметил, что обычно западные исполнители покупают права на чужие произведения.

По словам критика, российская музыка богата идеями и привлекает внимание многих музыкантов мира. В качестве примера Соседов привел британскую рок-группу The Searchers и напомнил о песне Бейонсе «Be Alive», которая могла позаимствовать мелодию из композиции Николая Расторгуева «Ты неси меня река».




Виктория Иванченко

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