Соседов назвал имена западных артистов, которые использовали российские хиты
Зачастую российские поп-звезды черпают вдохновение в творчестве зарубежных артистов, используя их наработки для создания собственных хитов. Принято считать, что именно российские исполнители заимствуют идеи у зарубежных коллег, однако, как утверждает музыкальный критик Сергей Соседов, встречаются и противоположные случаи.
В беседе с Общественной Службой Новостей ( ОСН ) Соседов отметил, что обычно западные исполнители покупают права на чужие произведения.
По словам критика, российская музыка богата идеями и привлекает внимание многих музыкантов мира. В качестве примера Соседов привел британскую рок-группу The Searchers и напомнил о песне Бейонсе «Be Alive», которая могла позаимствовать мелодию из композиции Николая Расторгуева «Ты неси меня река».
Читайте также: