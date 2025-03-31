«Любовникам своим подарила»: Родители Тиммы не могут найти вещи после его смерти

Сразу две блогерши выступили с громкими обвинениями в адрес известных мужчин. Первая заявила о домогательствах со стороны солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного, а спустя несколько дней под удар попал и актер Гоша Куценко. Однако в качестве доказательств девушки предоставили лишь переписки, что вызвало шквал критики в комментариях. Подробнее о том, ​почему ​артистов обвиняют в столь серьезном поступке, расскажет «Радио 1».