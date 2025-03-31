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«Любовникам своим подарила»: Родители Тиммы не могут найти вещи после его смерти

Поклонники требуют от Седоковой вернуть вещи Тиммы родителям
Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

От певицы Анны Седоковой требуют, чтобы она вернула вещи покойного Яниса Тиммы его родителям. По словам отца баскетболиста Райтиса, они не могут найти уникальную коллекцию обуви и униформы спортсмена. Райтис Тимма попросил исполнительницу вернуть личные вещи Яниса.
«Коллекция, в которую вложены годы, деньги, память… Просто пропала», — написал отец Тиммы в соцсетях.
Юзеры сети буквально взбунтовались и начали строить различные предположения на этот счет.

«…И почему она ее продает?»; «Седокова сама будет носить кроссовки Яниса?»; «Наверное, любовникам своим подарила», — негодуют пользователи.
Сама исполнительница никак не комментирует происходящее, но жалуется на травлю со стороны общества и выпускает новые песни.

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Смертельная болезнь, неудачные попытки ЭКО и мысли об усыновлении: чем удивит Лайма Вайкуле в свой 71-й день рождения?
31 марта 2025, 12:29

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Лайма Вайкуле появилась на свет в городе Цесис и обрела популярность по всему СССР благодаря знакомству с Раймондом Паулсом и Ильей Резником.
В дальнейшем артистка развивала свою карьеру как в России, так и в своей родной Латвии. 31 марта звезда празднует 71-й день рождения. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Путь к музыкальной славе

Лайма Вайкуле выросла в рабочей семье в Риге, где её интерес к музыке развивала бабушка, певшая в церковном хоре. После школы она поступила в медицинское училище, но вскоре начала участвовать в вокальных конкурсах.

В 15 лет она прошла прослушивание у Раймонда Паулса и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения. В 70-е годы выступала с рок-группой на черноморских курортах, а в 80-е — в варьете «Юрас перле».

В 1984 году, обучаясь в ГИТИСе, познакомилась с Ильей Резником, который подарил ей песню «Ночной костер». Всесоюзная слава пришла к ней после дуэта с Валерием Леонтьевым в 1986 году. Вайкуле записала альбом в США, но решила вернуться в распавшийся Советский Союз.

Фото: iStock/atlantic-kid

Серьезное заболевание

Лайма Вайкуле имела возможность остаться в США благодаря контракту с крупной звукозаписывающей компанией и любви публики, но выбрала возвращение в Россию из-за болезни. Врачи диагностировали рак, и Вайкуле пришлось пройти через лечение и эмоциональные трудности.

«И даже о публике я думала в таком ракурсе: хотелось вернуться к своим людям. Я ведь в то время уже собирала стадионы. Это был самый пик моей популярности. Ехала от Москвы и до Владивостока, и везде были стадионы — от пяти до сорока тысяч человек. Нет никаких сил. И отчаяние у меня было. Когда мне сказали, что я остаюсь в Америке, что мне сделают операцию, я ответила: "Я не могу, у меня в Москве концерт!" Первая реакция — шок, когда тебе озвучивают приговор. Потом ты начинаешь с этим жить», — признавалась артистка.

По ее словам, врачи откровенно сообщили певице, что вероятность рецидива рака при её диагнозе высока, как и риск смертельного исхода. Чтобы оправиться от первоначального шока и поверить, что всё позади, Лайме потребовалось семь лет. Она объясняла, что первые пять лет являются периодом, когда болезнь может снова проявиться. Ей приходилось проходить обследования каждые три месяца, затем каждые полгода, и лишь спустя год проверки стали ежегодными. Только тогда жизнь начала казаться немного легче. Но в течение первых месяцев, когда проверки проводились так часто, она чувствовала себя будто на пороховой бочке.

Мать певицы ничего не знала о её заболевании, поскольку Лайма не хотела тревожить её. Артистка говорила, что занята работой, а когда не смогла приехать на похороны отца из-за курса лучевой терапии, придумала историю о записи в студии. Несмотря на поддержку американских друзей и врачей, певица решила вернуться в Латвию, продолжая выступать в России, Европе и Японии.

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Скандалы

В 2018 году Лайма Вайкуле гастролировала на Украине и в интервью местным журналистам выразила радость по поводу распада СССР, а также заявила, что не собирается выступать в Крыму. Её слова были широко обсуждены в СМИ, подчеркивая, что певица не согласна работать на полуострове ни за какие деньги.

«Когда меня спросили, если меня пригласят, поеду ли я в Крым, я ответила: "Нам запрещено". Меня раздражает, что люди, которые не утруждают себя поиском информации, начинают высказываться и вести себя некорректно. Я лишь сказала правду: "У нас в Латвии закон запрещает это". Я люблю свою публику и не могу быть против кого-то. Я всегда "за", и не стоит втягивать меня в политику», — отметила Вайкуле в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

После этого инцидента налоговые органы начали проявлять интерес к деятельности Лаймы Вайкуле, однако не нашли оснований для её привлечения к ответственности. Певица попыталась смягчить ситуацию, заявив, что готова выступить в Крыму бесплатно, как только санкции будут отменены. Тем временем Вайкуле продолжала активно давать концерты в России и в 2019 году была удостоена премии «Золотой граммофон» за свой вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса.

Кроме того, у Лаймы возникли конфликты с коллегами. В 2015 году Игорь Крутой пытался сохранить конкурс «Новая волна» в Юрмале, в то время как Вайкуле организовывала свой фестиваль «Рандеву». По мнению композитора, это свидетельствовало, что певица считает их конкурс ненужным. В результате их дружба закончилась, а «Новая волна» была перенесена в Сочи.

События 2022 года

После событий февраля 2022 года шоу-бизнес разделился на две части, и когда началась травля Аллы Пугачевой, уехавшей в Израиль, Лайма Вайкуле встала на защиту своей коллеги. В одном из интервью народная артистка Латвии заявила, что Примадонна обеспечивала всю Россию, и теперь ей предъявляют претензии. По словам Лаймы, она сама, как и Алла Борисовна, зарабатывала деньги для СССР.

Кроме того, Вайкуле высказалась о политике, что еще больше настроило против нее общественность. Илона Броневицкая отметила, что Вайкуле кормила не СССР, а лишь свою филармонию, как и многие другие советские звезды. Лайма перестала давать концерты в России и начала гастролировать по Европе. Однако злые языки утверждали, что её выступления проходили без аншлагов. Например, в израильском Ашдоде в зале на 900 мест оставались пустые места, что многие сочли неудачей.

Фото: iStock/Balate Dorin

Личный выбор

В 1970 году Лайма Вайкуле познакомилась с Андреем Латковским, который стал ее продюсером и возлюбленным. Певица отмечала, что он для нее не только друг, но и прекрасный партнер, с которым она может делиться всем.

Несмотря на то что они вместе уже более 40 лет, пара так и не решила сыграть свадьбу. Вайкуле рассказывала, что в Лас-Вегасе, где браки регистрируются легко и весело, Андрей предложил ей расписаться. Однако она осознала, что является слишком свободолюбивым человеком и не хочет принадлежать кому-то.

Артистка также не испытала радость материнства. В юности она сделала два аборта и впоследствии сильно сожалела об этом. Позже, после 50 лет, она решилась на процедуру ЭКО, но выносить ребенка ей не удалось. Вайкуле также думала об усыновлении, но не смогла решиться на этот шаг.

Летом 2022 года появились слухи о рецидиве рака у певицы. Косвенно эту информацию подтверждали ее короткая стрижка и слова, что за нее пора молиться. Однако сама артистка не комментировала сплетни и в недавних интервью лишь вспоминала о своем прошлом опыте борьбы с болезнью.

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«Альфонс использует мое имя»: Евгений Гор пересадил волосы и сбежал от Надежды Бабкиной? Слухи об изменах и гостевом браке
31 марта 2025, 12:23

Евгений Гор и Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Евгений Гор 31 марта отмечает 45-летие. Известно, что музыкант связан тесными отношениями с Надеждой Бабкиной, которая сыграла ключевую роль в его карьере. Несмотря на разницу в возрасте, их профессиональные отношения переросли в нечто большее, и коллеги стали фактически супругами. Однако сейчас у поклонников возникли подозрения о возможном разрыве пары. Подробности – в материале «Радио 1».


Встреча с Надеждой Бабкиной

Судьбоносным моментом для Евгения стало выступление с его группой «После 11» на Первом Всероссийском конкурсе молодых исполнителей в Саратове, где в жюри находилась Надежда Бабкина. Руководительница ансамбля «Русская песня» предложила ему переехать в Москву для расширения возможностей.

Первая встреча с Евгением впечатлила Надежду Георгиевну: в своей книге «Модная народная» певица делится, что внимательно прислушивалась к каждой ноте Гора, борясь с желанием увидеть его поближе. Вскоре 23-летний Женя сам вышел на связь с артисткой.
«Мы провели весь вечер в разговоре, а на следующее утро я уехала в Москву. Я думала, что эта прихоть со временем исчезнет. Но нет, она не исчезла. И когда мы встретились снова через три месяца, я поняла, что больше не могу сдерживать свои чувства», — делилась своими мыслями Бабкина.

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Голоса артистов отлично сочетались, и они не раз выступали вместе как дуэт. Однако вскоре было решено прекратить эту практику, так как Гора смущала публичность. В глазах общества он быстро стал восприниматься как альфонс и подопечный Бабкиной, что сильно его угнетало. Когда слухи о романе Гора с Бабкиной подтвердились, на пару обрушилась волна осуждения, ведь певица была старше его на 30 лет. Для Евгения это означало постоянную ассоциацию с именем народной артистки, хотя он мечтал добиться успеха в музыке как самостоятельный исполнитель.

«Если его приглашают на телевидение одного — он идет, а вместе со мной — уже нет», — призналась Надежда Георгиевна.

Собственный бизнес и поездка на Бали

Гор жил не только музыкой. Приехав в столицу, он вложил средства в недвижимость, что впоследствии принесло плоды и позволило ему приобрести квартиру в Москве и дом в Подмосковье. Кроме того, с 2014 года он увлекся новым хобби — изготовлением свечей, сначала для друзей, а затем и на продажу. Так он открыл собственный завод и стал бизнесменом.

«Он скромный человек и полностью независим от меня, зарабатывает приличные деньги. Во-первых, организует вечеринки и корпоративы, у него есть своя группа. Во-вторых, у него небольшой свечной заводик. Но многие думают, что Женя — альфонс и просто использует мое имя», — отметила Бабкина.

Интересно, что в 2022 году из-за бизнеса Гор уехал на несколько месяцев на Бали. Это вызвало слухи о том, что он бежит от личных проблем, мол, между ним и Надеждой Георгиевной произошел разрыв. Вернувшись, артист отметил, что Бабкина поддержала его решение временно покинуть сцену, а теперь он готов вновь выступать.

Разница в возрасте и нежелание пары узаконить свои отношения после стольких лет вместе стали причиной множества вопросов.

«Многие утверждают, что штамп в паспорте ничего не меняет, но я считаю, что он вносит значительные изменения в жизнь людей. Нам сейчас очень комфортно вместе, и я не уверена, что готова к переменам. Эта ответственность может оказаться для меня слишком тяжелой. Мне нужна свобода, и в этом смысле я чувствую себя абсолютно независимой», — поделилась артистка в программе «Честное слово».

По словам певицы, однажды, поймав букет невесты на чужой свадьбе, она вернулась домой и разбудила спящего Гора, чтобы сообщить ему, что теперь им предстоит пожениться. Евгений воспринял это как шутку, и разговоры о браке на этом закончились. Надежда Георгиевна также отметила, что фактически жила с избранником в формате гостевого брака: звезда часто находилась в разъездах, и ее возлюбленный не оставался у нее дома на постоянной основе. Кроме того, у них были разные биоритмы — Гор является «совой», а Бабкина — «жаворонком».

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Слухи об изменах

В 2021 году, когда Гор решился на пересадку волос, появились слухи о том, что он готовится к поиску новой невесты. Поскольку влюбленные стали реже появляться вместе на публике, им начали приписывать новые романы. Говорили даже, что Евгений чуть ли не женился на 25-летней проводнице Ольге Бабенко, а Надежде Георгиевне приписали роман с пиар-директором Сергеем Рябовым.

Согласно слухам, Надежда Бабкина якобы подарила Сергею Рябову квартиру, однако сам Сергей о таком подарке ничего не слышал.

«Мы уже три года плодотворно работаем вместе и регулярно участвуем в мероприятиях и телевизионных съемках. Меня удивляет, что пишут о разрыве отношений между Надеждой и Евгением Гором. Он всегда ездит с нами на фестивали, они исполняют замечательную песню и постоянно на связи», — рассказал Сергей в интервью.
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В прошлом году поклонников успокоила сама Надежда Георгиевна, заявившая, что с Гором у нее все в порядке.

«Мы до сих пор вместе. Никто не расставался. Нас разводили уже сто раз. Говорили, что мы разошлись, кто-то кого-то бросил. Это полная ерунда!» — подчеркнула певица в документальном фильме на МУЗ-ТВ.
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Загородный дом Пугачевой снова выставили на продажу за 152 млн руб
31 марта 2025, 12:15

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Загородный дом звезды Аллы Пугачевой снова выставили на продажу, теперь он стоит 152 миллиона рублей. Как пишет KP.RU, недвижимость принадлежит внуку певицы Никите Преснякову.
Попытки продать имущество начались еще в 2023 году. Тогда цена составляла 225 миллионов рублей, позже объявление сняли, потому что не было покупателей. Весной прошлого года ценник на особняк сильно упал с 225 до 132 миллионов рублей, затем поднялся до 136 миллионов.

Все усилия оказались напрасными, поэтому Пресняков предложил помесячную аренду за два миллиона рублей. По информации с сайтов по продаже недвижимости, текущая цена слишком высокая, ведь такие особняки продают за 120 миллионов.

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«Чёрный лебедь»: Стилист назвала образ разведенной с Бондарчуком Паулины Андреевой иконой стиля
Стилист Палюткина: развод с Бондарчуком не мешает Андреевой быть иконой стиля
31 марта 2025, 12:12

Паулина Андреева (Фото: кадр из сериала «Метод»)

Издревле принято считать «черного лебедя» среди «статных белых» гадким утенком. Этот аллегорический образ является символом отшельничества и неприкаянности. Однако сегодняшние реалии дают нам новые решения и умозаключения — сказка актрисы театра и кино Паулины Андреевой совсем о другом.
Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» назвала Паулину Андрееву иконой стиля, утверждая, что она нашла свой метод в стилизации образов.

«Наконец мы говорим об иконах стиля. Она умеет сочетать в себе элегантность и дерзость. Эти черты не выходят за рамки ее картины, которую можно вешать в Лувре для бесконечного наслаждения», — сказала она.

По словам стилиста, гардероб актрисы похож на тщательно подобранный плейлист, где каждая вещь звучит в унисон с её ритмом сердца и внутренним миром.

Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @ _paulina_andreeva_)


Контрастность и наглость


В образах Андреевой Кристина Палюткина заметила ноты авангарда, строящиеся на классике, строгих линиях и мягких тканях.

«Рядом могут находиться как лаконичные силуэты, так и яркие акценты. Она уникально обыгрывает телесный недостаток (его приписывает социум) в виде оттопыренных ушей, делая это своей изюминкой», — сказал она.

Паулина Андреева (Фото: кадр из сериала «The Тёлки»)


Темный черешневый взгляд актрисы, по мнению собеседницы, манит своей элегантностью, дерзостью и наглостью.

Вечерние платья: грация и уверенность


«Вечерние платья созданы для того, чтобы подчеркнуть грацию и уверенность. В повседневной жизни она предпочитает комфорт и простоту, но это не мешает ей сочетать интересные фактуры и включать в образы неожиданные детали. Ей создаются тренды», — отметила Палюткина.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Главный цвет в гардеробе


По наблюдениям стилиста, главный цвет героини сериала «Метод» — черный.

«Это ее очень красиво и томно раскрывает. На крайней фотосессии она предстала перед нами в образе черного лебедя. Основные цвета: черный, серый, белый. Актриса точно знает, что это будет выигрышно, это ее собственный стиль», — подчеркнула Кристина.


Женская уверенность и маскулинность


«На последних выходах Паулина была в длинном вечернем платье цвета хаки с глубоким декольте. Это добавило загадочности и благородства. В другом случае на ней был комбинезон с асимметричными кроем — она любит играть с таким, не боится экспериментировать. Это подчеркивает ее женскую уверенность и маскулинность», — прокомментировала стилист.

По замечаниям Палюткиной, на эти черты характера также указывают кожаные крутки, брутальные массивные ботинки и мужские пиджаки в гардеробе Андреевой.

Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @ _paulina_andreeva_)

Таким образом, сказка актрисы Паулины Андреевой, невзирая на развод с Федором Бондарчуком и сценические трудности, продолжается в индивидуальности и непокорности. Неповторимый стиль, переплетаясь с собственной философией, делают ее черную лебединую осанку исключительной и неподдельной.

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Гошу Куценко и солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного обвинили в домогательствах: подробности скандала
31 марта 2025, 11:39

Гоша Куценко (фото: Instagram* /@goshakutsenko_official)

Сразу две блогерши выступили с громкими обвинениями в адрес известных мужчин. Первая заявила о домогательствах со стороны солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного, а спустя несколько дней под удар попал и актер Гоша Куценко. Однако в качестве доказательств девушки предоставили лишь переписки, что вызвало шквал критики в комментариях. Подробнее о том, ​почему ​артистов обвиняют в столь серьезном поступке, расскажет «Радио 1».

Обвинения против Гоши Куценко


Скандал вокруг Гоши Куценко разгорелся после видео блогерши Алины. Девушка рассказала, что женатый актер сам ей написал и предложил встретиться.

«В день X актер мне скидывает адрес пятизвездочного отеля с предложением заехать к нему на полчасика. Я отказываюсь, но предпринимаю попытку вытащить его куда-то из закрытого отеля, например, в бар, кафе, ресторан, чтобы элементарно самой чувствовать себя в безопасности», — заявила она.

По словам Алины, Куценко отказался менять место встречи и в течение четырех часов пытался уговорить ее приехать в ресторан отеля. В подтверждение своих слов она опубликовала переписку, однако сначала убрала с кадров фото и имя собеседника. Позже во втором видео она показала их полностью.

Интересно, что блогерша сама призналась: отказать актеру сразу было бы скучно. Она хотела либо разоблачить его манипуляции, либо просто посидеть с ним в компании друзей.

«Он написал мне после первого видео, что действительно хотел просто встретиться. Правда это или нет, решать только вам. К моему собственному удивлению, Гоша Куценко дал согласие на публикацию его SMS и имени», — добавила Алина.

Реакция Гоши Куценко на обвинения


Актер прокомментировал обвинения в его сторону, отметив, что каждый пиарится как может. Кроме того, он добавил, что в тот момент работал над сценарием на тему харассмента в мире кино.

«И я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», — пояснил артист.

А вот в комментариях мнения разделились. Кто-то поддержал блогершу, а кто-то заподозрил ее в хайпе.

Гоша Куценко (фото: Instagram* /@goshakutsenko_official)

«И? Для чего это все? Попиариться за счет Куценко?» — написал один из подписчиков.

Алина утверждает, что ей не нужен пиар — она просто хотела привлечь внимание к проблеме, когда знаменитости пользуются своим положением.

«Ты понимаешь, что если это ложь — это клевета и статья?» — напомнили пользователи социальных сетей.

Обвинения против солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного


Еще одно разоблачение поступило от жительницы Киева. По ее словам, в 17 лет она попала на концерт своего кумира Кирилла Бледного (настоящее имя – Кирилл Тимошенко), а позже музыкант сам ей написал и позвал на прогулку.

«Конечно, я была на седьмом небе от счастья, но меня еще больше поразило то, что он мне написал и позвал гулять. Как говорится, ничего не предвещало беды», — написала девушка.

Она уточнила, что Бледный ее не насиловал, но сравнила ситуацию с сюжетом романа «Памела» Сэмюэля Ричардсона, где дворянин пытался соблазнить служанку.

«К счастью или к сожалению, все закончилось не так, как в романе. Позвонили друзья, и сначала не было возможности ответить, так как телефон, как было сказано, "здесь запрещен", но когда я смогла поднять трубку, прозвучал вопрос: "Все хорошо?" Ответ был один: "Нет". И больше ничего не успела сказать. Привести в чувства "ладонью" мне его не удалось», — поделилась блогерша.

После этого девушка села в такси и уехала. Чтобы доказать свою правоту, она выложила в интернет переписку с Бледным, фото с ним, а также снимок с красными следами на коже.

Кирилл Бледный (фото: Instagram* /@dropbled)

Однако в сети ее заявление встретили с недоверием. Многие сочли аргументы слишком слабыми.

«Слишком громкое обвинение без нормальных доказательств. Любой может показать переписку и сказать, что его домогались», — отметил один из пользователей.

Несмотря на это, некоторые поверили в слова блогерши и даже запустили хештег #БледныйНасильник.

Как Бледный ответил на обвинения


Кирилл Бледный не стал молчать и быстро высказался.

«Все, в чем меня обвиняют, ложь. Эта максимально противоречивая история выеденного яйца не стоит, и я удивлен, что многие в нее поверили и приняли как факт», — заявил солист рок-группы.

При этом он подчеркнул, что осуждает любые формы насилия.

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