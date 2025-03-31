«Любовникам своим подарила»: Родители Тиммы не могут найти вещи после его смерти

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)
От певицы Анны Седоковой требуют, чтобы она вернула вещи покойного Яниса Тиммы его родителям. По словам отца баскетболиста Райтиса, они не могут найти уникальную коллекцию обуви и униформы спортсмена. Райтис Тимма попросил исполнительницу вернуть личные вещи Яниса.
«Коллекция, в которую вложены годы, деньги, память… Просто пропала», — написал отец Тиммы в соцсетях.Юзеры сети буквально взбунтовались и начали строить различные предположения на этот счет.
«…И почему она ее продает?»; «Седокова сама будет носить кроссовки Яниса?»; «Наверное, любовникам своим подарила», — негодуют пользователи.Сама исполнительница никак не комментирует происходящее, но жалуется на травлю со стороны общества и выпускает новые песни.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов