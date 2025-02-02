Любовница Иосифа Кобзона счастлива, что не стала его женой. Она впервые раскрыла, почему приняла такое решение

Иосиф Кобзон (фото: соцсети)
Народная артистка РСФСР Алевтина (Алла) Евдокимова долгое время была музой знаменитого певца Иосифа Кобзона. По её словам, для артиста она всегда была особенной.
По словам женщины, Иосиф Кобзон, Николай Караченцов и Александр Пороховщиков не смогли устоять перед её красотой и обаянием. Однако, даже без такого признания актрисы Малого театра, люди не раз приписывали ей романы с женатыми коллегами по цеху. Вспоминая роман с Иосифом Кобзоном, 85-летняя актриса определённо смакует нашумевшую историю с её отказом артисту.
Когда-то Кобзон был настолько очарован Евдокимовой, что собирался жениться на ней. И даже получив отказ он не сдался и продолжил верить в счастливое совместное будущее. Актриса прекрасно ладила с матерью исполнителя, но всё же не согласилась стать его женой. Лишь недавно в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» она рассказала, почему приняла такое решение.
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Когда-то Кобзон был настолько очарован Евдокимовой, что собирался жениться на ней. И даже получив отказ он не сдался и продолжил верить в счастливое совместное будущее. Актриса прекрасно ладила с матерью исполнителя, но всё же не согласилась стать его женой. Лишь недавно в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» она рассказала, почему приняла такое решение.
«А я Кобзону всегда говорила: «Какое счастье, что не стала твоей женой – рога длиной в километры были бы». Со столькими дамами у него за жизнь случилось… Нелли ревновала его до последних дней. Вот такой он был! Один его роман с Людой Сенчиной чего стоил... Пока все мы, его женщины – актрисы и певицы – любили свою карьеру, свою работу, только Нелли любила мужа. Его одного... Нелли ревновала его до последних дней!», – рассказала артистка.Незадолго до смерти Кобзон не устоял перед соблазном в последний раз увидеть свою музу. Несмотря на плохое самочувствие он пришёл на спектакль «Царь Борис», в котором играла Евдокимова. На следующий день певец позвонил ей и сказал: «Ты была великолепна! Как, впрочем, и всегда». Тогда актриса почувствовала, что это конец – артиста вскоре не стало.
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Анастасия Чинкова