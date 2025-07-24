Любовница Михаила Ефремова купила квартиру, пока он был колонии

24 июля 2025, 16:52

KP.RU: любовница актера Михаила Ефремова купила квартиру в Москве

Фото: iStock/marchmeena29

Любовница Михаила Ефремова приобрела недвижимость в Новой Москве, пока актер отбывал наказание за смертельное ДТП. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на неназванные источники в актерской среде.