Любовница Михаила Ефремова купила квартиру, пока он был колонии
Любовница Михаила Ефремова приобрела недвижимость в Новой Москве, пока актер отбывал наказание за смертельное ДТП. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на неназванные источники в актерской среде.
Новая квартира 41-летней Дарьи Белоусовой расположена в строящемся доме в новых границах столицы. Точная стоимость жилья и другие детали сделки не разглашаются. Ранее артистка снимала квартиру в Казарменном переулке за 68 тысяч рублей. В ней она часто виделась с Ефремовым.
Хозяйка съемного жилья утверждала, что влюбленные нанесли ей ущерб в размере 365 тысяч рублей: якобы были повреждены окна, ковры и матрасы, а также сломаны холодильник, плита и унитаз.
Как оказалось, актриса «Современника» оплатила аренду на несколько месяцев вперед, но собственница квартиры выставила ее за дверь, как только узнала о причастности Ефремова к аварии. Суд встал на сторону Белоусовой, обязав вернуть ей страховой депозит и деньги за оставшийся период проживания.
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