Любовница обманом завладела квартирой, а мать покончила с собой из-за невестки: как на самом деле жил Михаил Кононов

Михаил Кононов (Фото: РИА Новости)
25 апреля родился советский артист Михаил Кононов. Как сложилась его жизнь и с какими трудностями он столкнулся расскажет «Радио 1».
Михаил Кононов: биографияМихаил родился 25 апреля 1940 года в Москве. Отец погиб на фронте, а мать тяжело переносила потерю мужа. Мальчику пришлось рано повзрослеть. В более сознательном возрасте он работал: выгружал дрова, убирался в квартирах. С детства Михаил увлекался театром, играл в школьном кружке, подбирал для него декорации, писал сценарии, раздавал роли. Проделывал это он в команде с Андреем Смирновым.
Позже Кононов поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина и закончил его в 1963 году. После устроился в Академический Малый театр, где прослужил до 1968 года. Однако позже его выгнали со скандалом из-за резкого высказывания.
КарьераМихаил устроился в киностудию имени Максима Горького. Его запомнили по ролям Алексея Бычкова в «Начальнике Чукотки», молодого учителя Нестора Северова в «Большой перемене», Павлика в «Начале», космического пирата Крыса в фильме «Гостья из будущего». Кононов сыграл более 60 ролей. В 90-е редко появлялся на экране, от многих приглашений отказывался. Мужчине не нравилось молодое поколение артистов, он не понимал их и негативно высказывался о современном российском кино.
Михаил Кононов (Фото: кадр из фильма «Большая перемена»)
Личная жизньВсю жизнь Михаил жил с мамой. Она ревновала своего сына к другим женщинам. Но это не помешало проявить симпатию к девушке Наталье, а через месяц сделать ей предложение. Мать не приняла невесту сына и три года не разговаривала с ним. На 30-й день рождения Михаила она покончила жизнь самоубийством.
Пара осталась жить в квартире матери. Долгий брак не способствовал рождению детей. Некоторые говорили, что Михаил не хотел наследников и заставлял жену делать аборты.
Михаил изменял жене с девушкой Ритой. После он переписал на нее свою квартиру. Любовница не продолжила отношения с актером и поселилась в квартире со своим молодым человеком. Тот в свою очередь избил Михаила, после чего он долго восстанавливался.
Последние годы Михаил с женой жили на окраине Москвы. Актер редко снимался в кино, писал мемуары, но издательства не приняли их в печать. Здоровье актера пошатнулась. Михаил Кононов перенес инфаркт, тромбофлебит. В начале июля 2007 года заболел пневмонией, из-за высокой стоимости лекарств не смог продолжить лечение, ему становилось только хуже. Заработал сердечную недостаточность и тромбоэмболию. А 16 июля актера не стало.
Наталья скончалась через 4 года после смерти мужа. Пара прожила вместе 38 лет. Захоронили их в колумбарии Ваганьковского кладбища.
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