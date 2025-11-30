«Люди чувствуют себя живыми»: стало известно, сколько заработает Niletto с концерта весной
Niletto заработает на весеннем концерте свыше 35 миллионов рублей
Певец Niletto готовится к весеннему концерту, который обещает стать настоящим событием.
По оценкам Telegram-канала «Звездач», организаторы шоу могут заработать на нём более 35 миллионов рублей.
Сам артист отметил, что у него грандиозные планы на это событие.
«Не просто исполнять песни, а создавать моменты, в которых люди чувствуют себя живыми», — отметил Niletto.В программе обещают новые хиты, неожиданные сюрпризы и заряд энергии для всех зрителей.