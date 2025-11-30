«Люди чувствуют себя живыми»: стало известно, сколько заработает Niletto с концерта весной

30 ноября 2025, 15:02

Niletto заработает на весеннем концерте свыше 35 миллионов рублей

Niletto (Фото: Instagram* / @niletto_official)

Певец Niletto готовится к весеннему концерту, который обещает стать настоящим событием.





По оценкам Telegram-канала «Звездач», организаторы шоу могут заработать на нём более 35 миллионов рублей.



Сам артист отметил, что у него грандиозные планы на это событие.





«Не просто исполнять песни, а создавать моменты, в которых люди чувствуют себя живыми», — отметил Niletto.

