«Люди чувствуют себя живыми»: стало известно, сколько заработает Niletto с концерта весной

Niletto заработает на весеннем концерте свыше 35 миллионов рублей
Певец Niletto готовится к весеннему концерту, который обещает стать настоящим событием.



По оценкам Telegram-канала «Звездач», организаторы шоу могут заработать на нём более 35 миллионов рублей.

Сам артист отметил, что у него грандиозные планы на это событие.

«Не просто исполнять песни, а создавать моменты, в которых люди чувствуют себя живыми», — отметил Niletto.
В программе обещают новые хиты, неожиданные сюрпризы и заряд энергии для всех зрителей.

