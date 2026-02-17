«Кругляшком шла»: Лариса Гузеева обругала коллег на съёмках «Давай поженимся!»

17 февраля 2026, 18:44

Лариса Гузеева вышла на связь со съёмок программы «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева вышла на связь со съёмок программы «Давай поженимся!» и показала в своём блоге закулисье. 66-летняя артистка вернулась к работе над шоу на Первом канале после перерыва.





В видео из гримёрного вагончика Гузеева пожаловалась на погоду и показала сильную метель за дверью. Выйдя из гримёрки, артистка отказалась от зонта, который предложил ей помощник.



Затем коллега ведущей предложила переснять видео, так как в кадре оказалась не сама Лариса Андреевна, а улица. Телеведущая передала телефон и позировала, укрывшись пледом. После просмотра отснятого материала Гузеева выразила недовольство.

«В кой-то веки попросила снять меня, чтобы я была красивая. Я как серый снеговик, кругляшком шла, закутавшись в некрасивый плед. Что ты мне говорила? Я тебя всегда красиво снимаю с фильтром, а ты меня?» — возмутилась она.