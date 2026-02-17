Лариса Долина вошла в число приглашённых звёзд на концерт Дениса Майданова
Певец Денис Майданов выступит с концертом в Государственном Кремлёвском Дворце. Информация о мероприятии появилась на официальном сайте площадки.
Музыкальный вечер посвятят 50-летию артиста. Вместе с именинником на сцену выйдут Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Александр Иванов, Елена Север, группа «Земляне», Хор Турецкого, Александр Буйнов, Сергей Войтенко, МАЙВЛ, Родион Газманов, Руслан Алехно, Елизавета Долженкова, Александра Воробьёва и Глеб Матвейчук.
Основной акцент делается на участии Ларисы Долиной. Майданов подтвердил, что певица останется в списке приглашённых звёзд, несмотря на общественный резонанс вокруг её имени. Именно поэтому Долина выступит вместе с другими известными артистами.
Ранее стало известно, что Денис Майданов получил звание народного артиста России.
Читайте также: