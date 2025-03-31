«Люди должны видеть лица изменников»: Цыганова высказалась о замазанном лице Пугачевой в фильме «Ледокол»

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)
Певица Виктория Цыганова не поддержала цензуру лица Аллы Пугачевой в фильме «Ледокол». По ее словам, люди должны видеть лица изменников.
Напомним, телеканал «Дом кино» размыл фотографию Аллы Пугачевой во время показа фильма «Ледокол». Вместо лица певицы телезрители увидели лишь расплывчатое пятно.
Цыганова предположила, что руководство канала хотело избежать лишних дискуссий об уехавшей певице, однако вышло наоборот, теперь же все СМИ активно обсуждают такой ход.
Она отметила, что замазывать лица изменников «глупо», так как россияне должны их видеть и помнить.
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Цыганова предположила, что руководство канала хотело избежать лишних дискуссий об уехавшей певице, однако вышло наоборот, теперь же все СМИ активно обсуждают такой ход.
«Не надо её ни стирать, ни цензурить. Пугачёва — продукт своей эпохи. Некогда суперзвезда теперь предатель, живет в забвении на Кипре и водит знакомство с такими же иноагентами-предателями», — написала певица в своем Telegram-канале.
Она отметила, что замазывать лица изменников «глупо», так как россияне должны их видеть и помнить.
«Люди должны видеть лица изменников: пугачевых, смольяниновых**, галкиных* (орфография автора сохранена — ред.) и прочих чтобы помнить, кем они были и кем стали теперь», — заключила Цыганова.
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**Признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
Элина Позднякова