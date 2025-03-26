«Не хочу даже комментировать»: Виктория Цыганова высказалась о госнаграде Семенович

Виктория Цыганова (Фото: Telegram @vika_tsyganova63)
Певица Виктория Цыганова выразила свое мнение относительно награждения Анны Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве».
25 марта президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве».
При этом она добавила, что совершенно не завидует Семенович, однако выразила сожаление, что подобные решения имеют место быть, «пока идет война».
Позже Цыганова выложила еще один пост, посвященный Семенович и погибшему военкору Первого канала Анне Прокофьевой.
Напомним, 26 марта в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. При этом погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.
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«Владимир Путин наградил Анну Семенович медалью "За труды в культуре и искусстве". Поздравляю исполнительницу хитов "секси-бомбочка" и "ищу мужа" с этой высокой наградой. Комментировать это не буду — комментарии пусть даёт народ», — написала Цыганова в Telegram-канале.
При этом она добавила, что совершенно не завидует Семенович, однако выразила сожаление, что подобные решения имеют место быть, «пока идет война».
Позже Цыганова выложила еще один пост, посвященный Семенович и погибшему военкору Первого канала Анне Прокофьевой.
«Две Анны в новостях сегодня. Анна Прокофьева — погибшая на передовой военная корреспондентка и Анна Семенович, которой медаль выдали за "труды"», — написала певица.
Напомним, 26 марта в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. При этом погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.
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Элина Позднякова