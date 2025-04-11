«Люди решили судьбу моего чемодана!»: разгневанная Ольга Бузова осталась без вещей в Дубае

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова отправилась на отдых. Однако всё пошло не по плану, и телеведущая осталась без чемодана со всеми вещами.
Звезде удалось найти время в своём насыщенном графике, чтобы устроить себе выходные в Арабских Эмиратах. Бузова с нетерпением предвкушала поездку, однако в аэропорту Дубая её ждал очень неприятный сюрприз.
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«Я долетела, правда мой чемодан не долетел. Авиакомпания поменяла мой рейс. Не так я хотела, чтобы начинался мой микро-отдых. Стою мокрая, потная, без сна, без чемодана, без одежды, без всего, без моих витаминов, без пшикалки для ушка», – посетовала Бузова в своём Telegram-канале.Певица подчеркнула, что кто-то из сотрудников аэропорта посчитал, что она не успеет на пересадку по пути в Дубай, поэтому её чемодан отправили на рейс, который прилетит на сутки позже.
«А если там жизненно-важные таблетки для жизни? А если я лечу на важную съёмку и штраф у меня, например, несколько миллиардов долларов? Какое право люди имеют решать судьбу твоего чемодана и твоего полёта?», – возмутилась Бузова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова