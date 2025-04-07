«Мы, русские женщины, приучены терпеть»: Ольга Бузова показала новый пирсинг и рассказала о процедуре прокола

Ольга Бузова (фото: Instagram* @buzova86)
Ольга Бузова сделала ещё один прокол в ухе. Телезвезда призналась, что процедура крайне неприятная, но она перетерпела боль ради красоты.
Певица сначала боялась делать пирсинг, а сейчас демонстрирует уже второй за последние два месяца. Бузова вышла на связь из кабинета косметолога и показала, как проходила процедура.
Исполнительница хита «Мало половин» легла на кушетке и пыталась побороться с волнением.
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Исполнительница хита «Мало половин» легла на кушетке и пыталась побороться с волнением.
«Никогда ничего не бойтесь, жизнь одна», – заявила Ольга, пока ждала специалиста.Бузова показала и сам процесс прокола. Ольга в какой-то момент застонала от боли, но косметолог сразу же поспешила её успокоить, заявив, что самое страшное уже позади. После певице сразу же вставили серьгу.
«Но не могу сказать, что это приятная процедура. Терпимо. Мы, русские женщины, приучены терпеть», – заявила телеведущая.Затем Бузова оценила результат, взглянув на себя в зеркало. Звезда осталась очень довольна и даже отметила, что не понимает, как могла жить без этой серёжки столько лет.
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Анастасия Чинкова