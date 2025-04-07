Ольга Бузова сделала резонансное заявление о своем замужестве

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова не скрывает, что очень хочет выйти замуж и родить детей. Однако пока достойного мужчину ей найти не удается. Но в последнее время девушка делает интригующие заявления о личной жизни и носит кольцо на безымянном пальце.
Последние два месяца звезда российского шоу-бизнеса часто намекала на новый роман и даже обратилась к подписчикам с просьбой помочь выбрать дату для свадьбы, чем вызвала новую волну различных слухов и сплетен.
Однако в недавнем интервью Ольга не стала делать громких заявлений о личной жизни, отметив, что расскажет обо всем, когда придет время.
При этом на руке Бузовой было кольцо, напоминающее обручальное. Но девушка не стала пояснять, связано ли оно с возможным браком.
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Однако в недавнем интервью Ольга не стала делать громких заявлений о личной жизни, отметив, что расскажет обо всем, когда придет время.
«Я, наученная горьким опытом, могу сказать, что счастье любит тишину. Думаю, что, когда придет время, я обязательно поделюсь радостью со своими подписчиками», — заявила Ольга журналистам.
При этом на руке Бузовой было кольцо, напоминающее обручальное. Но девушка не стала пояснять, связано ли оно с возможным браком.
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Элина Позднякова