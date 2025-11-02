«Люди — сволочи неблагодарные!»: Слава разрыдалась в эфире «Судьбы человека»

02 ноября 2025, 16:57

Певица Слава в слезах призналась в предательстве близких

Слава (Фото: Instagram* / @nastya_slava)

Новый выпуск программы «Судьба человека» с певицей Славой всё-таки вышел в эфир — несмотря на слухи о том, что звезда якобы требовала его снять. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Почему артистка рыдала перед камерой, теперь стало ясно: в откровенном разговоре с Борисом Корчевниковым Слава призналась, что чувствует себя преданной людьми, которым доверяла больше всего.





«Люди — сволочи неблагодарные! Нельзя же так сосать, вытягивать всё из человека. Они думают, что ты терпила, а ты терпишь, потому что даёшь им шанс, чтобы они исправились… Я работаю на износ, чтобы было в первую очередь им хорошо! А они вот так отвратительно поступают», — сказала певица, не сдерживая слёз.