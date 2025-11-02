«Прибралась» по-крупному: Юлия Паршута выбросила в мусор серьги с бриллиантами

02 ноября 2025, 16:38

Юлия Паршута выбросила бриллиантовые серьги вместе с мусором

Юлия Паршута (Фото: Instagram* / @parshoota)

Юлия Паршута рассказала, как по невнимательности лишилась драгоценного украшения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» певица призналась, что повторила историю Марии Погребняк и случайно выбросила бриллиантовые серьги.





«Я сложила бриллиантовые серёжки-пусеты в салфетку и положила их в рюкзак, а потом в нём же решила прибраться и выкинула всё, что было, особенно салфеточки», — вспоминает Юлия.